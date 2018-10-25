Успех «Порту» в матче ЛЧ приблизил Португалию к России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2018

Шестое место предоставляет три квоты на Лигу чемпионов из шести еврокубковых мест. Нынешняя таблица определяет представительство клубов на сезон-2020/21. Благодаря победе «Порту» в Москве (3:1) Португалия набрала 42,032 балла. Россия после поражений ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов не набрала баллов на этой неделе и имеет 47,049.

Идущая на пятом месте Франция благодаря ничьим «Монако» и ПСЖ набрала 0,33 балла — ее суммарный коэффициент составляет 52,665. Россия в споре за пятое место отстает соперника на 5,6 балла.

По итогам дня Англия опять обошла Италию в споре за второе место после поражения миланского «Интера» и ничьей «Наполи», а также победы «Ливерпуля» и ничьей «Тоттенхэма». Коэффициент Англии составляет 68,462 балла, а Италии — 68,440. Лидер рейтинга УЕФА Испания имеет 90,426 балла, находящаяся на четвертом месте Германия набрала 63,498 балла.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.