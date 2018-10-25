Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сочи1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чертаново2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тамбов3
Химки0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Мордовия1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-20
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
24.10
Тюмень0
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Сибирь0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
24.10
Томь2
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
24.10
Спартак-22
Луч2
Все события
Фоторепортажи
14400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
01:54 (мск), источник: ТАСС

Успех «Порту» в матче ЛЧ приблизил Португалию к России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Победа «Порту» над «Локомотивом» в групповой стадии Лиги чемпионов позволила Португалии сократить отставание от России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Теперь разрыв составляет чуть более пяти баллов.

Наверх
Источник: AFP 2018

Шестое место предоставляет три квоты на Лигу чемпионов из шести еврокубковых мест. Нынешняя таблица определяет представительство клубов на сезон-2020/21. Благодаря победе «Порту» в Москве (3:1) Португалия набрала 42,032 балла. Россия после поражений ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов не набрала баллов на этой неделе и имеет 47,049.

Идущая на пятом месте Франция благодаря ничьим «Монако» и ПСЖ набрала 0,33 балла — ее суммарный коэффициент составляет 52,665. Россия в споре за пятое место отстает соперника на 5,6 балла.

Фоторепортаж
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в ЛЧ

По итогам дня Англия опять обошла Италию в споре за второе место после поражения миланского «Интера» и ничьей «Наполи», а также победы «Ливерпуля» и ничьей «Тоттенхэма». Коэффициент Англии составляет 68,462 балла, а Италии — 68,440. Лидер рейтинга УЕФА Испания имеет 90,426 балла, находящаяся на четвертом месте Германия набрала 63,498 балла.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Локомотив» — худшая команда Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге»
«Зенит» постарается укрепить лидерство в ЛЕ в матче с «Бордо»
Юрий Семин: Было бы хуже, если бы Фернандеш меня расцеловал
Первый матч 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет в Казани
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь