«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» уступил в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» уступил в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.
Примерно за полтора часа до начала матча
После данной информации появилась серьезная вероятность, что матч может быть задержан, однако в пресс- службе клуба развеяли сомнения, заверив, что встреча начнется вовремя. Матч «Локомотив» — «Порту» не будет задержан
Транспортный коллапс московских дорог не был воспринят как нечто новое. В конце ноября 2015 года игроки «Локомотива» добирались до своего стадиона на встречу Лиги Европы с португальским «Спортингом» на метро. А футболисты «Спартака»
«Мы c большим трудом добирались до станции МЦК “Кутузовская”, а потом наступил
Первый тайм железнодорожники начали с активных атак на ворота команды соперника и уже на 10-й минуте встречи заработали пенальти, который не смог реализовать полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Несколько минут спустя идеальную возможность открыть счет в матче имели Алексей Миранчук и нападающий Эдер, однако их удары были заблокированы защитниками португальской команды. На 26-й минуте после подачи углового у ворот хозяев рукой сыграл Эдер, а спустя минуту Мусса Марега открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. В последние 10 минут португальцы забили еще раз, отличился Эктор Эррера, на что «Локомотив» ответил забитым мячом Антона Миранчука.
Второй тайм начался с гола, пропущенного футболистами хозяев. Браими отдал великолепную передачу на Корону, который освободился от Бенедикта Хёведеса и мощно пробил в ближний угол. На 76-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после грубого фола защитника Соломона Кверквелии.
В матче, который прошел, самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а «Порту» смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс- конференции отметил, что команда не смогла должным образом подойти к реализации голевых моментов. «В матче, который прошел, самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а “Порту” смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи», — сказал тренер.
Наставник «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что его футболисты заслужили подобный результат в московском матче. «Мы контролировали сегодня большую часть встречи, воспользовались слабостями соперника, были лучше и одержали заслуженную победу. У нас были проблемы с концентрацией, и
На 66-й минуте при счете 1:3 Семин принял решение о замене полузащитника Мануэла Фернандеша. После этого португалец не стал пожимать протянутую руку главного тренера.
«Для меня инцидент с непожатой рукой Фернандеша не играет никакой роли. Это стрессовая ситуация, пожал он руку или нет — неважно. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было и нет», — с юмором ответил Семин на вопрос журналиста о возможном конфликте между тренером и игроком.
Португальский полузащитник объяснил свой поступок тем, что просто не увидел протянутую руку наставника. «Не увидел руку Семина, у меня нет с ним конфликтов. Если хотите, спросите его об этом. Я думаю только о будущих играх», — заявил Фернандеш.
После этого поражения «Локомотив» продолжает замыкать турнирную таблицу группы D, но сохраняет теоретические шансы на выход в
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейших перспективах команды в главном клубном европейском турнире, главный тренер «Локомотива» подчеркнул, что шансы на выход в весеннюю часть розыгрыша еще сохраняются. «Всегда смотрю с оптимизмом в будущее. Сегодня “Порту” занимает первое место, но впереди еще три тура. С девятью очками всегда можно рассчитывать на второе место», — сказал Семин.
Мнение тренера разделил и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
Матч получился несколько странным. На таком уровне нужно реализовывать свои моменты.
«Матч получился несколько странным. На таком уровне нужно реализовывать свои моменты. “Порту” почти все забил, а мы не смогли. Выход в
В следующем туре столичная команда 6 ноября снова сыграет с «Порту», но на этот раз в гостях.