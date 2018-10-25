«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК

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Примерно за полтора часа до начала матча пресс-служба железнодорожников сообщила ТАСС, что команда прибудет на игру не совсем стандартным способом. Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, «Локомотив» приехал на матч лишь за 55 минут до стартового свистка, добравшись на домашнюю арену на поезде МЦК.

После данной информации появилась серьезная вероятность, что матч может быть задержан, однако в пресс- службе клуба развеяли сомнения, заверив, что встреча начнется вовремя. Матч «Локомотив» — «Порту» не будет задержан из-за позднего прибытия команды хозяев, — сообщили в пресс- службе.

Транспортный коллапс московских дорог не был воспринят как нечто новое. В конце ноября 2015 года игроки «Локомотива» добирались до своего стадиона на встречу Лиги Европы с португальским «Спортингом» на метро. А футболисты «Спартака» из-за пробок ехали на метро на матч Лиги чемпионов с «Интером» в конце октября 2006 года.

«Мы c большим трудом добирались до станции МЦК “Кутузовская”, а потом наступил супер-комфорт. Наш главный спонсор РЖД просто молодцы, что сделали такую вещь внутри Москвы для перемещения людей. Мы очень быстро добрались до стадиона, но если бы не совершили пересадку, то опоздали бы на игру», — сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о влиянии дороги на подготовку ко встрече.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 24.10.2018, 22:00 Локомотив 1 Порту 3

Матч нереализованных моментов

Первый тайм железнодорожники начали с активных атак на ворота команды соперника и уже на 10-й минуте встречи заработали пенальти, который не смог реализовать полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Несколько минут спустя идеальную возможность открыть счет в матче имели Алексей Миранчук и нападающий Эдер, однако их удары были заблокированы защитниками португальской команды. На 26-й минуте после подачи углового у ворот хозяев рукой сыграл Эдер, а спустя минуту Мусса Марега открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. В последние 10 минут португальцы забили еще раз, отличился Эктор Эррера, на что «Локомотив» ответил забитым мячом Антона Миранчука.

Второй тайм начался с гола, пропущенного футболистами хозяев. Браими отдал великолепную передачу на Корону, который освободился от Бенедикта Хёведеса и мощно пробил в ближний угол. На 76-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после грубого фола защитника Соломона Кверквелии.

В матче, который прошел, самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а «Порту» смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи. Юрий Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс- конференции отметил, что команда не смогла должным образом подойти к реализации голевых моментов. «В матче, который прошел, самую важную роль сыграла реализация. Те голевые моменты, которые были у нас, мы не использовали, а “Порту” смог. Именно такие футбольные моменты невезения предопределили результат встречи», — сказал тренер.

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что его футболисты заслужили подобный результат в московском матче. «Мы контролировали сегодня большую часть встречи, воспользовались слабостями соперника, были лучше и одержали заслуженную победу. У нас были проблемы с концентрацией, и из-за этого “Локомотив” имел несколько моментов. Также нам помог Касильяс, который отбил пенальти», — отметил Консейсау.

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Конфликта между Семиным и Фернандешем нет

На 66-й минуте при счете 1:3 Семин принял решение о замене полузащитника Мануэла Фернандеша. После этого португалец не стал пожимать протянутую руку главного тренера.

«Для меня инцидент с непожатой рукой Фернандеша не играет никакой роли. Это стрессовая ситуация, пожал он руку или нет — неважно. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было и нет», — с юмором ответил Семин на вопрос журналиста о возможном конфликте между тренером и игроком.

Португальский полузащитник объяснил свой поступок тем, что просто не увидел протянутую руку наставника. «Не увидел руку Семина, у меня нет с ним конфликтов. Если хотите, спросите его об этом. Я думаю только о будущих играх», — заявил Фернандеш.

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Шансы сохраняются

После этого поражения «Локомотив» продолжает замыкать турнирную таблицу группы D, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. «Порту» возглавил квартет с семью очками. Второе место занимает «Шальке» (5 очков), который в среду сыграл вничью с «Галатасараем» (4 очка) со счетом 0:0.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейших перспективах команды в главном клубном европейском турнире, главный тренер «Локомотива» подчеркнул, что шансы на выход в весеннюю часть розыгрыша еще сохраняются. «Всегда смотрю с оптимизмом в будущее. Сегодня “Порту” занимает первое место, но впереди еще три тура. С девятью очками всегда можно рассчитывать на второе место», — сказал Семин.

Мнение тренера разделил и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Матч получился несколько странным. На таком уровне нужно реализовывать свои моменты. Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива»

«Матч получился несколько странным. На таком уровне нужно реализовывать свои моменты. “Порту” почти все забил, а мы не смогли. Выход в плей-офф еще возможен, это спорт», — сказал Мещеряков.