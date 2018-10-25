Тренер «Астаны» озвучил потери перед матчем Лиги Европы и назвал залог успеха в игре с «Яблонцем»

Встреча команд в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Чехии, начало игры в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

— Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень сложный матч. «Яблонец» — это очень серьезная и организованная команда, которая не проигрывает уже шесть матчей подряд. Можно говорить о том, что именно чехи будут являться завтра фаворитом, так как они играют дома, плюс у нас есть проблемы с составом. Но мы прекрасно понимаем, если мы хотим брать очки, то мы должны сыграть больше, чем на 100%. Все понимают, что сейчас очень важная фаза, в которой многое может решиться, так что ждем очень серьезную футбольную битву. Тот, кто сыграет более организовано, допустит меньше ошибок, тот и возьмет завтра очки.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец - Астана -

— Григорий Константинович, соперник «Астаны» — «Яблонец» мало известен казахстанским болельщикам и в среде как специалистов футбола, так и среди любителей футбола страны. В связи с этим сформировалось шапкозакидательское настроение — типа, «Астана» должна легко обыграть чешским клуб в обоих матчах. И это несмотря на то, что «Яблонец» и в прошлом году и в текущем сезоне находится в группе лидеров чемпионата Чехии, причем в настоящее время имеет шести матчевую беспроигрышную серию. Могли бы вы развеять иллюзии и выразить свое мнение о реальной силе и уровне нашего соперника — футбольном клубе «Яблонец».

— Хочу сказать, что в групповой стадии Лиги Европы не может играть слабая команда. «Яблонец» — это организованная и дисциплинированная команда, которая играет с первой до последней минуты. Посмотрите их последние матчи против ведущих клубов чемпионата Чехии, они отталкиваются от своей игры, стараются играть первым номером. Если мы подойдем к матчам с чехами не серьезно, то у нас будут очень большие проблемы. Мы можем взять очки только в случае, если будет сумасшедший настрой и максимальная самоотдача. Еще раз повторюсь, что «Яблонец» не уступает лидерам чемпионата, мы должны их уважать, но не бояться. Мы хотим играть в свой футбол, и ни о какой недооценки речи быть не может.

— Какова ситуация с травмированными футболистами? Сыграют ли Шомко, Логвиненко, Щеткин и Зайнутдинов, участие которых было под вопросом?

— Точно завтра из-за травм не сыграют Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин. Им нужно еще минимум две недели до полного восстановления. Бактиер Зайнутдинов тренируется в общей группе. Помимо Бактиера на позиции Шомко могут сыграть и другие футболисты, кто будет играть примем окончательное решение сегодня после тренировки.

— Команда практически себе обеспечила пятое чемпионство, в Лиге Европы также идет на первом месте. В каком психологическом состоянии прибывает команда перед играми с «Яблонцем» и «Тоболом»?