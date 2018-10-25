Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Байер
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Бордо
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Ворскла
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Бешикташ
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Види
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
8ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в ЛЧ
09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» озвучил потери перед матчем Лиги Европы и назвал залог успеха в игре с «Яблонцем»

Временно исполняющего обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян на предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой с чешским клубом «Яблонец» рассказал о настрое команды, а также о потерях в составе.

Наверх

Встреча команд в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Чехии, начало игры в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

— Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень сложный матч. «Яблонец» — это очень серьезная и организованная команда, которая не проигрывает уже шесть матчей подряд. Можно говорить о том, что именно чехи будут являться завтра фаворитом, так как они играют дома, плюс у нас есть проблемы с составом. Но мы прекрасно понимаем, если мы хотим брать очки, то мы должны сыграть больше, чем на 100%. Все понимают, что сейчас очень важная фаза, в которой многое может решиться, так что ждем очень серьезную футбольную битву. Тот, кто сыграет более организовано, допустит меньше ошибок, тот и возьмет завтра очки.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 25.10.2018, 22:00
Яблонец
-Астана-

— Григорий Константинович, соперник «Астаны» — «Яблонец» мало известен казахстанским болельщикам и в среде как специалистов футбола, так и среди любителей футбола страны. В связи с этим сформировалось шапкозакидательское настроение — типа, «Астана» должна легко обыграть чешским клуб в обоих матчах. И это несмотря на то, что «Яблонец» и в прошлом году и в текущем сезоне находится в группе лидеров чемпионата Чехии, причем в настоящее время имеет шести матчевую беспроигрышную серию. Могли бы вы развеять иллюзии и выразить свое мнение о реальной силе и уровне нашего соперника — футбольном клубе «Яблонец».

— Хочу сказать, что в групповой стадии Лиги Европы не может играть слабая команда. «Яблонец» — это организованная и дисциплинированная команда, которая играет с первой до последней минуты. Посмотрите их последние матчи против ведущих клубов чемпионата Чехии, они отталкиваются от своей игры, стараются играть первым номером. Если мы подойдем к матчам с чехами не серьезно, то у нас будут очень большие проблемы. Мы можем взять очки только в случае, если будет сумасшедший настрой и максимальная самоотдача. Еще раз повторюсь, что «Яблонец» не уступает лидерам чемпионата, мы должны их уважать, но не бояться. Мы хотим играть в свой футбол, и ни о какой недооценки речи быть не может.

— Какова ситуация с травмированными футболистами? Сыграют ли Шомко, Логвиненко, Щеткин и Зайнутдинов, участие которых было под вопросом?

— Точно завтра из-за травм не сыграют Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин. Им нужно еще минимум две недели до полного восстановления. Бактиер Зайнутдинов тренируется в общей группе. Помимо Бактиера на позиции Шомко могут сыграть и другие футболисты, кто будет играть примем окончательное решение сегодня после тренировки.

— Команда практически себе обеспечила пятое чемпионство, в Лиге Европы также идет на первом месте. В каком психологическом состоянии прибывает команда перед играми с «Яблонцем» и «Тоболом»?

— О матче с «Тоболом» мы еще не думаем, сейчас мы полностью сконцентрированы на матче против «Яблонца». Что касается группы Лиги Европы, то пока сыграно лишь два матча и еще рано смотреть в таблицу, посмотрим в нее 13 декабря, — приводит слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Яблонец
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Кайрат" сделал заявление о будущем Исаэля в команде
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Третье возвращение Мустафиной. Новая цель — Олимпиада в Токио
Кучеров забил 150-ю шайбу в НХЛ и помог «Тампе» победить (видео)
Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в НХЛ, Дадонов отметился голом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь