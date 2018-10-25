Анри: Головин совершил прекрасный проход, после которого ФК «Монако» смог забить мяч

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В среду «Монако» сыграл вничью с «Брюгге», встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Монако» забитым мячом отметился Мусса Силла (31-я минута), у «Брюгге» отличился Уэсли Мораес (39). Головин стал автором голевой передачи.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 24.10.2018, 19:55 Брюгге 1 Монако 1

«Ничья как ничья, это хороший результат, если учитывать рисунок игры. Можно отметить отличный гол Муссы Силлы, который забил после прекрасного прохода Головина. Мы готовились к этой игре, отталкиваясь от сильных сторон футболистов соперника. Я доволен командой, работоспособностью и переходом из обороны в атаку, результат положительный результат, мы двигаемся вперед», — сказал Анри.

«Я увидел уверенность, боевой дух и агрессивностью своей команды. Болельщики гнали нас вперед. Много положительных моментов, мы выглядели достойно. Рады, что получилось взять одно очко, в Лиге чемпионов никогда не бывает легко», — добавил специалист.

«Монако» продлил безвыигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в Лиге чемпионов и занимают третье и четвертое места в группе А соответственно.

Анри стал главным тренером «Монако» 13 октября. Контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на три года. Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет.