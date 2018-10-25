Анри: Головин совершил прекрасный проход, после которого ФК «Монако» смог забить мяч

В среду «Монако» сыграл вничью с «Брюгге», встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Монако» забитым мячом отметился Мусса Силла (31-я минута), у «Брюгге» отличился Уэсли Мораес (39). Головин стал автором голевой передачи.
«Ничья как ничья, это хороший результат, если учитывать рисунок игры. Можно отметить отличный гол Муссы Силлы, который забил после прекрасного прохода Головина. Мы готовились к этой игре, отталкиваясь от сильных сторон футболистов соперника. Я доволен командой, работоспособностью и переходом из обороны в атаку, результат положительный результат, мы двигаемся вперед», — сказал Анри.
«Я увидел уверенность, боевой дух и агрессивностью своей команды. Болельщики гнали нас вперед. Много положительных моментов, мы выглядели достойно. Рады, что получилось взять одно очко, в Лиге чемпионов никогда не бывает легко», — добавил специалист.
«Монако» продлил безвыигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. «Монако» и «Брюгге» набрали первые очки в Лиге чемпионов и занимают третье и четвертое места в группе А соответственно.
Анри стал главным тренером «Монако» 13 октября. Контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на три года. Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет.
Из-за травмы лодыжки российский полузащитник пропустил начало сезона. 22-летний россиянин провел девятый матч за клуб, записав на свой счет две передачи.