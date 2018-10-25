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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Итальянские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и «Челси» в Лиге Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ сегодня проведет гостевую встречу 3-го тура группового этапа Лиги Европы в гостях у футболистов английского «Челси», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Матч будет судить бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Маццолени. Его ассистентами станут Эленито Ди Либераторе и Альберто Тегони, дополнительные помощники — Давиде Масса и Пьеро Джакомелли, резервный судья — Джорджо Перетти. Инспектор матча — Луис Медина Канталехо (Испания), делегат УЕФА — Курт Зуппингер (Швейцария).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 25.10.2018, 22:00
Челси
-БАТЭ-

Борисовчане прибыли в британскую столицу во второй половине дня 24 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», где сегодня состоится поединок. Накануне игры главный тренер 14-кратных чемпионов Беларуси Алексей Бага сказал, что оппонент его команды очень силен, но в футболе нет ничего невозможного и нужно стремиться показать хорошую игру, постараться добиться положительного результата.

В первом туре соревнований в группе L футболисты БАТЭ обыграли на выезде венгерский «Види» со счетом 2:0, а затем проиграли на своей арене греческому ПАОКу — 1:4. Лондонский «Челси» сначала победил в гостях ПАОК — 1:0, после чего с таким же результатом у себя дома взял верх над «Види».

Турнирное положение после двух туров: «Челси» — 8 очков (разница мячей — 2−0), ПАОК — 3 (4−2), БАТЭ — 3 (3−4), «Види» — 0 (0−3).

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