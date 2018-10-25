Итальянские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и «Челси» в Лиге Европы

Матч будет судить бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Маццолени. Его ассистентами станут Эленито Ди Либераторе и Альберто Тегони, дополнительные помощники — Давиде Масса и Пьеро Джакомелли, резервный судья — Джорджо Перетти. Инспектор матча — Луис Медина Канталехо (Испания), делегат УЕФА — Курт Зуппингер (Швейцария).
Борисовчане прибыли в британскую столицу во второй половине дня 24 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», где сегодня состоится поединок. Накануне игры главный тренер 14-кратных чемпионов Беларуси Алексей Бага сказал, что оппонент его команды очень силен, но в футболе нет ничего невозможного и нужно стремиться показать хорошую игру, постараться добиться положительного результата.
В первом туре соревнований в группе L футболисты БАТЭ обыграли на выезде венгерский «Види» со счетом 2:0, а затем проиграли на своей арене греческому ПАОКу — 1:4. Лондонский «Челси» сначала победил в гостях ПАОК — 1:0, после чего с таким же результатом у себя дома взял верх над «Види».
Турнирное положение после двух туров: «Челси» — 8 очков (разница мячей — 2−0), ПАОК — 3 (4−2), БАТЭ — 3 (3−4), «Види» — 0 (0−3).