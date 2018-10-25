Итальянские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и «Челси» в Лиге Европы

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Матч будет судить бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Маццолени. Его ассистентами станут Эленито Ди Либераторе и Альберто Тегони, дополнительные помощники — Давиде Масса и Пьеро Джакомелли, резервный судья — Джорджо Перетти. Инспектор матча — Луис Медина Канталехо (Испания), делегат УЕФА — Курт Зуппингер (Швейцария).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа L, 25.10.2018, 22:00 Челси - БАТЭ -

Борисовчане прибыли в британскую столицу во второй половине дня 24 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж», где сегодня состоится поединок. Накануне игры главный тренер 14-кратных чемпионов Беларуси Алексей Бага сказал, что оппонент его команды очень силен, но в футболе нет ничего невозможного и нужно стремиться показать хорошую игру, постараться добиться положительного результата.

В первом туре соревнований в группе L футболисты БАТЭ обыграли на выезде венгерский «Види» со счетом 2:0, а затем проиграли на своей арене греческому ПАОКу — 1:4. Лондонский «Челси» сначала победил в гостях ПАОК — 1:0, после чего с таким же результатом у себя дома взял верх над «Види».