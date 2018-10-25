Экс-соперник «Астаны» по группе Лиги чемпионов впервые проиграл с разницей в четыре мяча

Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 24.10.2018, 22:00 Боруссия Д 4 Атлетико 0

Это поражение стало самым крупным для «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. До этого дня «матрасники» во главе с аргентинским специалистом еще не проигрывали в матчах с разницей крупнее, чем в три мяча.

48-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Специалист провел на посту главного тренера мадридской команды 391 матч во всех турнирах. Он по разу приводил «матрасников» к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также дважды становился с «Атлетико» победителем Лиги Европы.