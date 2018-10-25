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Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»

В четверг 25 октября три российских клуба сыграют в матчах группового этапа Лиги Европы. Для каждой из команд эти встречи имеют ключевое значение и во многом предопределят их дальнейшую судьбу в еврокубке.

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Источник: Reuters
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 25.10.2018, 19:55
Зенит
-Бордо-

В группе С «Зенит» на своём поле сыграет с «Бордо». Для французов это последний шанс включиться в борьбу за плей-офф Лиги Европы. На данный момент в этом квартете первое место с четырьмя очками делят «Зенит» и «Копенгаген», а чешская «Славия» отстаёт от них на один балл. «Бордо» же начал турнир с двух поражений подряд.

Происходящее в «Зените» лишь с большой натяжкой можно назвать кризисом, но и говорить, что в Санкт-Петербурге полный порядок, также нельзя. За последний месяц «Зенит» проиграл половину матчей (два из четырёх), а в победной игре со «Славией» именно соперник имел подавляющее преимущество. Как и матч с «Бордо», та встреча с чешским клубом проходила в Санкт-Петербурге. Что тогда, что сейчас «Зенит» перед игрой имеет преимущество, но не сказать, чтобы явное. Коэффициент на победу «Зенита» в БК «Лига Ставок» равняется 1,75, ничья оценивается в 3,70, победа «Бордо» — в 5,00. В этом сезоне Лиги 1 «Бордо» в 10 матчах набрал 14 очков и в настоящее время располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 25.10.2018, 22:00
Рейнджерс
-Спартак-

Московский «Спартак» отправился в гости к «Рейнджерс» не только без отправленного в отставку Массимо Карреры, но и без целого ряда футболистов. Вернувшиеся к тренировкам с основой Денис Глушаков и Андрей Ещенко, а также Александр Самедов не полетели с командой в Шотландию. «Спартак» располагается на последнем месте в турнирной таблице группы G с одним очком, а шотландский клуб лидирует в ней с четырьмя баллами. «Рейнджерс» выглядит фаворитом предстоящей встречи: победа шотландцев в БК «Лига Ставок» идёт с коэффициентом 2,20, ничья — 3,50, победа «Спартака» — 3,20. Также букмекеры ожидают довольно результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито больше 2,5 голов, равняется 1,85.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 25.10.2018, 22:00
Стандард Л
-Краснодар-

Лидер группы J «Краснодар» сыграет на выезде с бельгийским «Стандардом». В случае победы «быки» практически гарантируют себе выход в плей-офф Лиги Европы, но букмекеры перед матчем считают фаворитом хозяев. Коэффициент на их победу составляет 2,35, ничья.

оценивается в 3,45, победа «Краснодара» — в 3,00. И это даже несмотря на то, что «Стандард» неудачно начал сезон в чемпионате Бельгии. После 10 туров команда из Льежа находится на пятом месте и отстаёт от лидера на 10 очков.

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