Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»

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Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 25.10.2018, 19:55 Зенит - Бордо -

В группе С «Зенит» на своём поле сыграет с «Бордо». Для французов это последний шанс включиться в борьбу за плей-офф Лиги Европы. На данный момент в этом квартете первое место с четырьмя очками делят «Зенит» и «Копенгаген», а чешская «Славия» отстаёт от них на один балл. «Бордо» же начал турнир с двух поражений подряд.

Происходящее в «Зените» лишь с большой натяжкой можно назвать кризисом, но и говорить, что в Санкт-Петербурге полный порядок, также нельзя. За последний месяц «Зенит» проиграл половину матчей (два из четырёх), а в победной игре со «Славией» именно соперник имел подавляющее преимущество. Как и матч с «Бордо», та встреча с чешским клубом проходила в Санкт-Петербурге. Что тогда, что сейчас «Зенит» перед игрой имеет преимущество, но не сказать, чтобы явное. Коэффициент на победу «Зенита» в БК «Лига Ставок» равняется 1,75, ничья оценивается в 3,70, победа «Бордо» — в 5,00. В этом сезоне Лиги 1 «Бордо» в 10 матчах набрал 14 очков и в настоящее время располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

Московский «Спартак» отправился в гости к «Рейнджерс» не только без отправленного в отставку Массимо Карреры, но и без целого ряда футболистов. Вернувшиеся к тренировкам с основой Денис Глушаков и Андрей Ещенко, а также Александр Самедов не полетели с командой в Шотландию. «Спартак» располагается на последнем месте в турнирной таблице группы G с одним очком, а шотландский клуб лидирует в ней с четырьмя баллами. «Рейнджерс» выглядит фаворитом предстоящей встречи: победа шотландцев в БК «Лига Ставок» идёт с коэффициентом 2,20, ничья — 3,50, победа «Спартака» — 3,20. Также букмекеры ожидают довольно результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито больше 2,5 голов, равняется 1,85.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 25.10.2018, 22:00 Стандард Л - Краснодар -

Лидер группы J «Краснодар» сыграет на выезде с бельгийским «Стандардом». В случае победы «быки» практически гарантируют себе выход в плей-офф Лиги Европы, но букмекеры перед матчем считают фаворитом хозяев. Коэффициент на их победу составляет 2,35, ничья.