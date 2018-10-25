Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Байер
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Бордо
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Ворскла
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Бешикташ
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Види
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Все события
Фоторепортажи
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбол предложили спасти от уничтожения радикальным способом

Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче. Слова функционера приводит Le Parisiene.

Наверх
Источник: Reuters

«Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе. Наша ошибка в том, что мы старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь», — заявил Ди Лаурентис.

По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. «Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?», — вопросил владелец «Наполи».

Его клуб вечером 24 октября сыграл вничью с ПСЖ в выездном матче Лиги чемпионов. Неаполитанцы вели с разницей в один мяч, однако пропустили на 93-й минуте.

В настоящий момент в футболе приняты два тайма по 45 минут с 15-минутным перерывом.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Третье возвращение Мустафиной. Новая цель — Олимпиада в Токио
Кучеров забил 150-ю шайбу в НХЛ и помог «Тампе» победить (видео)
Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в НХЛ, Дадонов отметился голом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь