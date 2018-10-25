Тренер «Яблонца» не обращался за советом к экс-наставнику сборной Казахстана перед игрой с «Астаной» в ЛЕ
Главный тренер «Яблонца» Петр Рада рассказал о предстоящем матче с «Астаной» в Лиге Европы, а также отметил, что он не обращался за советом к
Главный тренер «Яблонца» Петр Рада рассказал о предстоящем матче с «Астаной» в Лиге Европы, а также отметил, что он не обращался за советом к
«Астана» — опытная команда, которая в основном опирается на иностранных игроков. В прошлом сезоне она победила «Славию» в Праге, набрав четыре очка в играх с пражанами. А это уже о
«У нас есть другие источники, которые сообщают нам необходимую информацию. Самое главное, что мы могли видеть «Астану» в двух матчах Лиги Европы. Но некоторую информацию получили от Томаша Хюбшмана (игрок «Яблонца»), знающего некоторых игроков «Астаны», — добавил тренер «Яблонца».
Напомним, что 61-летний чех Мирослав Беранек тренировал сборную Казахстана с 2011-го по 2013-й год, параллельно возглавляя «Астану» с сезона-2012.
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Яблонец» — «Астана» пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Чехии. Начало — 01:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.
После двух туров казахстанский клуб с четырьмя очками лидирует в квартете К, второе место с минимальным отставанием занимает французский «Ренн», третьим с двумя очками идет киевское «Динамо», четвертая строчка остается за набравшим всего один балл «Яблонцем».