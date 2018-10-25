Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Байер
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Бордо
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Ворскла
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Бешикташ
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Види
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Все события
Фоторепортажи
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Яблонца» не обращался за советом к экс-наставнику сборной Казахстана перед игрой с «Астаной» в ЛЕ

Главный тренер «Яблонца» Петр Рада рассказал о предстоящем матче с «Астаной» в Лиге Европы, а также отметил, что он не обращался за советом к экс-тренеру соперника и сборной Казахстана по футболу Мирославу Беранеку, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на чешские СМИ.

Наверх

«Астана» — опытная команда, которая в основном опирается на иностранных игроков. В прошлом сезоне она победила «Славию» в Праге, набрав четыре очка в играх с пражанами. А это уже о чем-то говорит. Кроме того, наш соперник сыграл вничью с «Динамо» в Киеве и обыграл дома «Ренн», благодаря чему стал лидером группы. Сейчас все нашли мысли об «Астане». Мы должны выйти на поле и сделать свою работу, — сказал Рада.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 25.10.2018, 22:00
Яблонец
-Астана-

О Мирославе Беранеке

«У нас есть другие источники, которые сообщают нам необходимую информацию. Самое главное, что мы могли видеть «Астану» в двух матчах Лиги Европы. Но некоторую информацию получили от Томаша Хюбшмана (игрок «Яблонца»), знающего некоторых игроков «Астаны», — добавил тренер «Яблонца».

Напомним, что 61-летний чех Мирослав Беранек тренировал сборную Казахстана с 2011-го по 2013-й год, параллельно возглавляя «Астану» с сезона-2012.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Яблонец» — «Астана» пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Чехии. Начало — 01:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

После двух туров казахстанский клуб с четырьмя очками лидирует в квартете К, второе место с минимальным отставанием занимает французский «Ренн», третьим с двумя очками идет киевское «Динамо», четвертая строчка остается за набравшим всего один балл «Яблонцем».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Яблонец
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Кайрат" сделал заявление о будущем Исаэля в команде
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Третье возвращение Мустафиной. Новая цель — Олимпиада в Токио
Кучеров забил 150-ю шайбу в НХЛ и помог «Тампе» победить (видео)
Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в НХЛ, Дадонов отметился голом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь