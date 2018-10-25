Тренер «Яблонца» не обращался за советом к экс-наставнику сборной Казахстана перед игрой с «Астаной» в ЛЕ

«Астана» — опытная команда, которая в основном опирается на иностранных игроков. В прошлом сезоне она победила «Славию» в Праге, набрав четыре очка в играх с пражанами. А это уже о чем-то говорит. Кроме того, наш соперник сыграл вничью с «Динамо» в Киеве и обыграл дома «Ренн», благодаря чему стал лидером группы. Сейчас все нашли мысли об «Астане». Мы должны выйти на поле и сделать свою работу, — сказал Рада.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец - Астана -

О Мирославе Беранеке

«У нас есть другие источники, которые сообщают нам необходимую информацию. Самое главное, что мы могли видеть «Астану» в двух матчах Лиги Европы. Но некоторую информацию получили от Томаша Хюбшмана (игрок «Яблонца»), знающего некоторых игроков «Астаны», — добавил тренер «Яблонца».

Напомним, что 61-летний чех Мирослав Беранек тренировал сборную Казахстана с 2011-го по 2013-й год, параллельно возглавляя «Астану» с сезона-2012.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Яблонец» — «Астана» пройдет в ночь с 25 на 26 октября в Чехии. Начало — 01:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.