«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» (Россия) — «Бордо» (Франция)

В матче третьего тура Лиги Европы «Зениту», занимающему в своем квартете второе место после «Копенгагена» только из-за меньшего, чем у датчан, числа забитых мячей, предстоит встретиться с французским «Бордо», уступившим в обоих матчах подгруппы.

Расклад сил перед противостоянием на «Санкт-Петербурге» довольно очевиден: «Зенит» выглядит фаворитом по целой совокупности причин.

Для начала стоит отметить, что французские команды еще никогда не обыгрывали сине-бело-голубых на выезде, но дело, конечно, не только в этом.

«Зенит» — фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Плюс посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион, — рассказал на предматчевой пресс-конференции голкипер жирондинцев Бенуа Костиль.

Сам «Бордо» в нынешнем сезоне выступает очень неровно. Команда Эрика Бедуэ в целом спокойно прошла в квалификации Лиги Европы латвийский «Вентспилс», украинский «Мариуполь» и бельгийский «Гент», но при этом на старте чемпионата Франции проиграла три матча из четырех, одолев только бедствующий «Монако» Александра Головина.

В последнее время дела вроде бы наладились, и после поражения в первом туре ЛЕ от чешской «Славии» (0:1), жирондинцы выдали в Лиге 1 серию из трех побед при одной ничьей, но при этом проиграли дома «Копенгагену» (1:2), а на выходных ни с чем вернулись с выезда к «Монпелье» (0:2).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 25.10.2018, 19:55 Зенит - Бордо -

Лидером атак «Бордо» является 22-летний гвинейский полузащитник Франсуа Камано, забивший в этом сезоне в чемпионате семь мячей, и это больше чем у всей остальной команды. Что говорит не только о его форме, но и бедности игры подопечных Бедуэ.

«Зенит» свой последний матч в чемпионате тоже проиграл, не сумев увезти из Москвы очки в противостоянии с «Динамо» (0:1), но там сине-бело-голубые с первого тайма играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси.

В преддверии поединка с французами в общей группе тренируются Далер Кузяев, Александр Ерохин и Александр Анюков, что увеличивает для Сергея Семака вариантивность выбора.

«Самый опасный их игрок — Артем Дзюба. Мы его прекрасно видели на чемпионате мира. Думаю, передо мной чаще всего будет возникать именно он, — сказал также Костиль журналистам. — Нужно выделить Леандро Паредеса — очень качественный игрок. К счастью для нас, не будет играть Александр Кокорин, талантливый футболист, мы хорошо его знаем.

Российский клуб действительно фаворит, но сопернику некуда отступать, потому что поражение поставит «Бордо» в ситуацию, схожую с той, что сложилась у «Локомотива» в его группе Лиги чемпионов, изначально довольно равной. Так что хозяевам нужен будет максимальный настрой, иначе проблем не избежать.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Спартак» (Россия)

«Спартак» остается главным ньюсмейкером российского футбола, затмившим отставкой Массимо Карреры и всем, что ее окружает, даже новости о находящихся в СИЗО Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Итальянский специалист, с которым был расторгнут контракт, дал накануне пресс-конференцию в Москве, отказавшись выносить мусор из красно-белой избы, но все равно дав понять, что считает Дениса Глушакова одним из главных виновников проблем клуба.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

Сам бывший капитан «Спартака», возвращенный вместе с Андреем Ещенко из опалы молодежного состава в основу «гладиаторов», подтвердил, что собирается встретиться с крайне негативно настроенными по отношению к нему болельщиками, чтобы узнать, в чем именно заключаются их претензии к нему и ответить на вопросы.

Впрочем, к матчу в Глазго это все имеет опосредованное отношение — Глушаков и Ещенко остались в Москве набирать форму после более чем месячного простоя в играх за основную команду.

Кроме них, в Москве Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера клуба как минимум до назначения Олега Кононова, оставил Александра Самедова, Джано Ананидзе, а также восстанавливающегося от травмы Педро Рошу и все еще отбывающего дисквалификацию после ответного матча с ПАОКом Луиса Адриано.

Матч с «Рейнджерс» станет первым после полуторагодичной дисквалификации еврокубковым поединком для Романа Еременко, который пришел вместе с Рианчо на пресс-конференцию и рассказал, что сейчас не думает о новом контракте и просто наслаждается футболом, предвкушая возвращение на европейский уровень.

Важным положительным моментом для «Спартака» станет поддержка команды фанатами — наконец закончилась дисквалификация гостевого сектора красно-белых, наложенная УЕФА.

В Шотландии это, кстати, уже вызвало легкую панику в прессе. Нашествие московских болельщиков, коих ожидается около тысячи, местная пресса называет «красной угрозой», а полиция обещает предотвратить все возможные беспорядки, выделив на это 300 сотрудников.

Что касается соперника красно-белых, то команда Стивена Джеррарда подходит к поединку с четырьмя очками в активе в Лиге Европы и серией из трех побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 10−3.

При этом спартаковцам очки в Глазго нужны как воздух. Поражение от венского «Рапида» (0:2) и упущенная домашняя победа над испанским «Вильярреалом» (3:3) просто не оставляют возможностей выйти в плей-офф при отрицательном результате в спаренных битвах с шотландцами.

«Стандард» (Бельгия) — «Краснодар» (Россия)

Имеющий стопроцентный показатель в своей группе «Краснодар» ждет очень непростое испытание в Бельгии.

«Стандард» под управлением легендарного в прошлом голкипера Мишеля Прюдомма является очень яркой и интересной командой. Российским болельщикам в его составе отлично знакомы Мехди Карсела-Гонсалес (по «Анжи») и Максим Лестьенн (по «Рубину»).

Бельгийцы традиционно играют в ярком атакующем стиле и много забивают. При этом они не настолько хороши в обороне, но родные стены абсолютно точно помогут команде, как это уже было в матче второго тура с турецким «Акхисарспором» (2:1).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 25.10.2018, 22:00 Стандард Л - Краснодар -

Учитывая, что в активе «Стандарда» три очка при поражении от «Севильи», в команде понимают, что надо обязательно обыгрывать российский клуб для продолжения реальной борьбы за плей-офф, а потому Мурад Мусаев и его подопечные наверняка столкнутся с мощным стартовым натиском.

Насколько к нему будут готовы «быки», потерпевшие два подряд поражения в российском чемпионате? Если фиаско в Питере в суперматче с «Зенитом» (1:2) вполне логично, то домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) заставило взгрустнуть по Павлу Мамаеву, игравшему в начале сезона ключевую роль в команде.