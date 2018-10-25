Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы
В Лиге чемпионов завершился третий тур группового этапа, а значит, позади половина дистанции. Мы проанализировали шансы российских клубов — ЦСКА и «Локомотива» — на продолжение борьбы в еврокубках весной.
В Лиге чемпионов завершился третий тур группового этапа, а значит, позади половина дистанции. Мы проанализировали шансы российских клубов — ЦСКА и «Локомотива» — на продолжение борьбы в еврокубках весной.
Сразу после жеребьёвки, которая отправила ЦСКА в группу G к чешской «Виктории», итальянской «Роме» и испанскому «Реалу», букмекеры невысоко оценивали шансы армейцев на выход из группы. Коэффициент на победу в квартете составлял 20,00. Выход же из группы оценивался в 4,70. Для сравнения, коэффициенты на проход в следующую стадию для «Реала» и «Ромы» составляли 1,01 и 1,27 соответственно.
После сенсационной домашней победы над «Реалом» шансы ЦСКА резко выросли, но было понятно, что судьбу выхода в
ЦСКА в
Коэффициент после жеребьёвки 4,70
Коэффициент после третьего тура 4,00
Все специалисты сходились во мнении, что в группе D вместе с «Локомотивом» собраны довольно равные соперники. Никто из них не имел явного преимущества, о чём свидетельствовали и коэффициенты букмекеров. Чуть больше предпочтения они отдавали «Порту» (1,42 на выход из группы) и «Шальке» (1,55). Шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов весной у «Локомотива» и «Галатасарая» равнялись 2,45.
Однако при довольно неплохой игре железнодорожники не смогли набрать ни одного очка в трёх первых матчах. И это при том, что два из них они провели дома. После победы в Москве таблицу группы D с семью очками возглавляет «Порту», следом идёт «Шальке» с пятью очками и «Галатасарай» с четырьмя баллами.
Понятно, что шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов ещё есть, но для «Локомотива» они минимальны. Коэффициент на этот исход в БК «Лига Ставок» составляет 15,00. У «Порту» он равняется 1,08, у «Шальке» 1,24, а у «Галатасарая» 3,00.
«Локомотив» в
Коэффициент после жеребьёвки 2,45
Коэффициент после третьего тура 15,00
И напоследок поговорим о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов. До начала турнира наивысшие шансы были у «Манчестер Сити» (коэффициент на итоговый успех 5,50), «Барселоны» (7,00) и «Ювентуса» (7,50). Любопытно, что в тройке фаворитов не нашлось места победителю Лиги чемпионов последних трёх лет — мадридскому «Реалу». На сегодняшний день шансы топ-3 команд «уплотнились»: коэффициент на победу «Манчестер Сити» остался прежним, а вот на «Барселону» и «Ювентус» стал ниже — по 6,00.