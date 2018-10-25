Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы

ЦСКА

Источник: РИА

Сразу после жеребьёвки, которая отправила ЦСКА в группу G к чешской «Виктории», итальянской «Роме» и испанскому «Реалу», букмекеры невысоко оценивали шансы армейцев на выход из группы. Коэффициент на победу в квартете составлял 20,00. Выход же из группы оценивался в 4,70. Для сравнения, коэффициенты на проход в следующую стадию для «Реала» и «Ромы» составляли 1,01 и 1,27 соответственно.

После сенсационной домашней победы над «Реалом» шансы ЦСКА резко выросли, но было понятно, что судьбу выхода в плей-офф решат два матча с «Ромой». Первый, гостевой, армейцы провели неудачно и впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов потерпели поражение. Теперь после трёх туров «Реал» и «Рома» имеют по шесть очков в турнирной таблице, ЦСКА — четыре, а «Виктория» — одно. Как следствие, и шансы команд на выход из группы вернулись к исходному состоянию, претерпев лишь небольшие изменения. В БК «Лига Ставок» коэффициент на выход ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов на сегодня составляет 4,00. У «Реала» — 1,03. У «Ромы» — 1,13. С другой стороны, шансы «Виктории» гораздо ниже армейских, коэффициент на то, что чешский клуб сыграет в весенней стадии Лиги чемпионов, — 20,00. А значит, самым вероятным вариантом продолжения еврокубковой кампании для ЦСКА станет попадание в плей-офф Лиги Европы. Именно такая судьба уготована для команд, занявших третье место в группе Лиги чемпионов.

ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов

Коэффициент после жеребьёвки 4,70

Коэффициент после третьего тура 4,00

«Локомотив»

Источник: РИА

Все специалисты сходились во мнении, что в группе D вместе с «Локомотивом» собраны довольно равные соперники. Никто из них не имел явного преимущества, о чём свидетельствовали и коэффициенты букмекеров. Чуть больше предпочтения они отдавали «Порту» (1,42 на выход из группы) и «Шальке» (1,55). Шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов весной у «Локомотива» и «Галатасарая» равнялись 2,45.

Однако при довольно неплохой игре железнодорожники не смогли набрать ни одного очка в трёх первых матчах. И это при том, что два из них они провели дома. После победы в Москве таблицу группы D с семью очками возглавляет «Порту», следом идёт «Шальке» с пятью очками и «Галатасарай» с четырьмя баллами.

Понятно, что шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов ещё есть, но для «Локомотива» они минимальны. Коэффициент на этот исход в БК «Лига Ставок» составляет 15,00. У «Порту» он равняется 1,08, у «Шальке» 1,24, а у «Галатасарая» 3,00.

«Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов

Коэффициент после жеребьёвки 2,45

Коэффициент после третьего тура 15,00