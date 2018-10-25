Что нужно «Локомотиву» и ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ?

«Локомотив»

После трех туров у команды Юрия Семина 0 очков, причем два поражения железнодорожники потерпели дома. Тем не менее теоретически шансов на выход в плей-офф (первое или второе место в группе) у российского клуба предостаточно.

ЦСКА

Ситуация в группе G еще запутаннее. Победив «Реал», но при этом сыграв вничью с «Викторией», у армейцев в активе есть 4 очка. На два больше у мадридского клуба и «Ромы», которые выглядят безусловными фаворитами второй части группового этапа.