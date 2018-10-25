Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Цюрих2
Байер2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург3
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг2
Селтик0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит1
Бордо1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген0
Славия Пр1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Андерлехт2
Фенербахче2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак Тр1
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах0
Ворскла1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг0
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан0
Бетис2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж0
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Бешикташ
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Види
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин1
Динамо0
Все события
Фоторепортажи
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что нужно «Локомотиву» и ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ?

«СЭ» рассказывает о том, что необходимо ЦСКА и «Локомотиву» для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф из своих групп в Лиге чемпионов.

Наверх

«Локомотив»

Защитники "Локомотива" Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия | Источник: Спорт-Экспресс

После трех туров у команды Юрия Семина 0 очков, причем два поражения железнодорожники потерпели дома. Тем не менее теоретически шансов на выход в плей-офф (первое или второе место в группе) у российского клуба предостаточно.

  • В случае трех побед «Локомотив» набирает 9 очков, что дает неплохие возможности на второе место в группе. Вариантов при таком раскладе для российского клуба масса — как положительных, так и отрицательных.
  • «Локомотиву» может быть достаточно и 7 очков. В случае, например, ничьи в Португалии и двух побед, московский клуб может либо иметь равенство очков с «Шальке» или «Галатасараем», либо и вовсе оказаться единственной командой с 7 очками. Для этого немцы и турки в 4-м туре должны сыграть между собой вничью, а в оставшихся встречах проиграть.
  • При фантастическом стечении обстоятельство «Локо» для выхода может хватить и 6 очков, как «Роме» в сезоне-2015/16. Если матч «Шальке» и «Галатасарая» через две недели завершится вничью, то поражение в Португалии оставит теоретическую лазейку для команды Семина. Две победы «Локо» и «Порту» в оставшихся турах, и второе место будет определяться результатами личных встреч между «Локомотивом» и «Шальке».

ЦСКА

Виктор Гончаренко обнимает своих футболистов после победы над "Реалом" (1:0) | Источник: Спорт-Экспресс

Ситуация в группе G еще запутаннее. Победив «Реал», но при этом сыграв вничью с «Викторией», у армейцев в активе есть 4 очка. На два больше у мадридского клуба и «Ромы», которые выглядят безусловными фаворитами второй части группового этапа.

  • ЦСКА фактически лишится шансов выйти в плей-офф, если не наберет очков даже в одном из матчей против «Реала» или «Ромы». Победа над «Викторией» даст команде Виктора Гончаренко лишь возможность продолжить евровесну в Лиге Европы.
  • Две домашние победы над «Ромой» и «Викторией» в ноябре смогут гарантировать армейцам выход в плей-офф в случае, если итальянский клуб в 5-м туре снова проиграет «Реалу». Любой другой результат встречи итальянского и испанского клубов будет означать, что ЦСКА будет очень желательна как минимум ничья в матче на «Сантьяго Бернабеу» 12 декабря. Поскольку шансы «Ромы» на победу в параллельной игре в Чехии выглядят очень хорошими. А разгромить римский клуб дома, чтобы, хотя бы, сравняться с ним в личных встречах, — сложнейшая задача.
  • В случае ничьи в матче с «Ромой» ЦСКА практически при любом раскладе придется играть на победу в Испании. Даже в случае победы над «Викторией» у армейцев будет лишь 8 очков. «Реал» и «Рома», предположительно, также возьмут по три балла в Чехии, а между собой могут разыграть первую строчку в группе.
  • Любой результат матча с «Викторией» кроме победы может поставить крест на реальных шансах попасть в плей-офф. Выход из такой ситуации будет таким — если чешский клуб на своем стадионе заберет очки у «Реала» или «Ромы».
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
Кононов ответил на слухи о том, что может возглавить «Спартак»
Самый богатый человек Чехии хочет выкупить «Челси» у Абрамовича
«Рубин» стал первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу
Газзаев: Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом
Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы
«Зенит» принимает «Бордо» в матче Лиги Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь