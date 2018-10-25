«Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

«Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полузащитники Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий вошли в стартовый состав московского «Спартака» на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», сообщается на сайте УЕФА.