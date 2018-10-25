«Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

Игнатов и Ломовицкий вышли на замену в матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:3).
Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Георгий Джикия, Николай Рассказов, Лоренсо Мельгарехо, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Фернандо, Михаил Игнатов, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш.
Стартовый состав «Рейнджерс»: Алан Макгрегор (вратарь), Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Райан Джек, Ови Эджариа, Джон Флэнаган, Альфредо Морелос, Даниэл Кандеяш, Лассана Кулибали, Райан Кент, Джо Уоррелл.
Встреча группы G начнется в Глазго на стадионе «Айброкс» в 22:00 мск.