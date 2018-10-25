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21:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полузащитники Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий вошли в стартовый состав московского «Спартака» на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», сообщается на сайте УЕФА.

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Игнатов и Ломовицкий вышли на замену в матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:3).

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Георгий Джикия, Николай Рассказов, Лоренсо Мельгарехо, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Фернандо, Михаил Игнатов, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш.

Стартовый состав «Рейнджерс»: Алан Макгрегор (вратарь), Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Райан Джек, Ови Эджариа, Джон Флэнаган, Альфредо Морелос, Даниэл Кандеяш, Лассана Кулибали, Райан Кент, Джо Уоррелл.

Встреча группы G начнется в Глазго на стадионе «Айброкс» в 22:00 мск.

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