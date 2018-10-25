Гол Кузяева принес «Зениту» победу над «Бордо» в матче Лиги Европы по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей гол забил Джимми Бриан (26-я минута), у хозяев отличились Артем Дзюба (41) и Далер Кузяев (85). На 53-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти.

Матч посетили 45 723 зрителя. Вместимость стадиона составляет около 56 тысяч человек.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков в трех встречах. «Бордо» проиграл во всех встречах на групповом этапе турнира, французская команда идет четвертой.