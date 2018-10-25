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21:55 (мск), источник: ТАСС

Гол Кузяева принес «Зениту» победу над «Бордо» в матче Лиги Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Зенит» победил французский «Бордо» со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей гол забил Джимми Бриан (26-я минута), у хозяев отличились Артем Дзюба (41) и Далер Кузяев (85). На 53-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти.

Матч посетили 45 723 зрителя. Вместимость стадиона составляет около 56 тысяч человек.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков в трех встречах. «Бордо» проиграл во всех встречах на групповом этапе турнира, французская команда идет четвертой.

В следующем матче команды снова сыграют между собой, встреча пройдет 8 ноября во Франции.

Зенит 2:1
Первый тайм: 1:1
Бордо
25.10.2018, 19:55 Зрители: 45723 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Эрик Бедуэ
Голы
41′ Артем Дзюба (Э. Набиуллин, С. Дриусси) 22
85′ Далер Кузяев (А. Дзюба) 14
7 Джимми Бриан (Я. Карамо) 26′
Нереализованные пенальти
53′ А. Дзюба 22
Составы
Андрей Лунев 99
90+1′ Бранислав Иванович (к) 6
Эльмир Набиуллин 15
87′ Луиш Нету 13
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
38′ Леандро Паредес 5
78′ Александр Ерохин 21
76′ Роберт Мак 20
Олег Шатов 17
88′ Себастьян Дриусси 11
Магомед Оздоев 27
86′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
1 Бенуа Костиль (к)
6 Игор Левчук
29 Максим Пундже
4 Жюль Кунде
25 Пабло
10 Самюэль Калу
13 Юнусс Санкаре
5 Энрике Отавиу 90+2′
17 Орельен Тшуамени
7 Джимми Бриан 79′
12 Николя Де Превиль
8 Янн Карамо 67′
28 Зейду Юссуф
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
5 Угловые 4
13 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
За воротами Марко Фриц (Германия)
За воротами Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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