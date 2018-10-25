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22:23 (мск), источник: Sport24

Дзюба забил гол, не забил пенальти, «Зенит» забил «Бордо» два. Еще одна победа в Лиге Европы

В Питере 2:1.

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Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не оступался в домашних матчах. Минское «Динамо», «Мольде» и «Славия» — все эти команды были обыграны.

Стартовым составом Сергей Семак немного удивил. В центре защиты появился Маммана, а Иванович отправился на правую бровку. Слева после небольшого перерыва вернулся Набиуллин (игравший в последнее время Чернов на Лигу Европы не заявлен).

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У «Бордо», который занимает последнее место в группе, стартовый состав был следующим:

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Счет открыли гости. Набиуллин упустил Бриана и тот головой отправил мяч в сетку.

«Зенит» отыгрался тоже после удара головой. Очередной гол Дзюбы в сезоне.

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В начале второго тайма «Зенит» мог выйти вперед, но Дзюба не реализовал пенальти за фол на Кузяеве. Питерцы показывали не лучший свой футбол, но все равно рубились до конца.

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Так что победный мяч Питер отыскал-таки. За пять минут до финального свистка Кузяев вышел один на один с вратарем соперника — 2:1.

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«Зенит» второй домашний еврокубковый матч подряд проигрывает сопернику по ударам по воротам. За матч питерцы пробили 9 раз (3 в створ), а «Бордо» — 16 (4 в створ).

«Зенит» поднялся на единоличное первое месте в группе. «Славия» после победы над «Копенгагеном» стала второй и уступает сине-бело-голубым одно очко.

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Зенит 2:1
Первый тайм: 1:1
Бордо
25.10.2018, 19:55 Зрители: 45723 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Эрик Бедуэ
Голы
41′ Артем Дзюба (Э. Набиуллин, С. Дриусси) 22
85′ Далер Кузяев (А. Дзюба) 14
7 Джимми Бриан (Я. Карамо) 26′
Нереализованные пенальти
53′ А. Дзюба 22
Составы
Андрей Лунев 99
90+1′ Бранислав Иванович (к) 6
Эльмир Набиуллин 15
87′ Луиш Нету 13
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
38′ Леандро Паредес 5
78′ Александр Ерохин 21
76′ Роберт Мак 20
Олег Шатов 17
88′ Себастьян Дриусси 11
Магомед Оздоев 27
86′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
1 Бенуа Костиль (к)
6 Игор Левчук
29 Максим Пундже
4 Жюль Кунде
25 Пабло
10 Самюэль Калу
13 Юнусс Санкаре
5 Энрике Отавиу 90+2′
17 Орельен Тшуамени
7 Джимми Бриан 79′
12 Николя Де Превиль
8 Янн Карамо 67′
28 Зейду Юссуф
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
5 Угловые 4
13 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
За воротами Марко Фриц (Германия)
За воротами Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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