Дзюба забил гол, не забил пенальти, «Зенит» забил «Бордо» два. Еще одна победа в Лиге Европы
В Питере 2:1.
В Питере 2:1.
«Зенит» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не оступался в домашних матчах. Минское «Динамо», «Мольде» и «Славия» — все эти команды были обыграны.
Стартовым составом Сергей Семак немного удивил. В центре защиты появился Маммана, а Иванович отправился на правую бровку. Слева после небольшого перерыва вернулся Набиуллин (игравший в последнее время Чернов на Лигу Европы не заявлен).
У «Бордо», который занимает последнее место в группе, стартовый состав был следующим:
Счет открыли гости. Набиуллин упустил Бриана и тот головой отправил мяч в сетку.
«Зенит» отыгрался тоже после удара головой. Очередной гол Дзюбы в сезоне.
В начале второго тайма «Зенит» мог выйти вперед, но Дзюба не реализовал пенальти за фол на Кузяеве. Питерцы показывали не лучший свой футбол, но все равно рубились до конца.
Так что победный мяч Питер
«Зенит» второй домашний еврокубковый матч подряд проигрывает сопернику по ударам по воротам. За матч питерцы пробили 9 раз (3 в створ), а «Бордо» — 16 (4 в створ).
«Зенит» поднялся на единоличное первое месте в группе. «Славия» после победы над «Копенгагеном» стала второй и уступает
|Сергей Семак
|Эрик Бедуэ
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
|За воротами
|Марко Фриц (Германия)
|За воротами
|Бастиан Данкерт (Германия)