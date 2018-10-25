Дзюба забил гол, не забил пенальти, «Зенит» забил «Бордо» два. Еще одна победа в Лиге Европы

Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не оступался в домашних матчах. Минское «Динамо», «Мольде» и «Славия» — все эти команды были обыграны.

Стартовым составом Сергей Семак немного удивил. В центре защиты появился Маммана, а Иванович отправился на правую бровку. Слева после небольшого перерыва вернулся Набиуллин (игравший в последнее время Чернов на Лигу Европы не заявлен).

У «Бордо», который занимает последнее место в группе, стартовый состав был следующим:

Счет открыли гости. Набиуллин упустил Бриана и тот головой отправил мяч в сетку.

«Зенит» отыгрался тоже после удара головой. Очередной гол Дзюбы в сезоне.

В начале второго тайма «Зенит» мог выйти вперед, но Дзюба не реализовал пенальти за фол на Кузяеве. Питерцы показывали не лучший свой футбол, но все равно рубились до конца.

Так что победный мяч Питер отыскал-таки. За пять минут до финального свистка Кузяев вышел один на один с вратарем соперника — 2:1.

«Зенит» второй домашний еврокубковый матч подряд проигрывает сопернику по ударам по воротам. За матч питерцы пробили 9 раз (3 в створ), а «Бордо» — 16 (4 в створ).