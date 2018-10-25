«Милан» уступил «Бетису» в матче футбольной Лиги Европы

Голы в составе победителей забили Антонио Санабрия (30-я минута) и Джовани Ло Чельсо (55). У хозяев отличился Патрик Кутроне (83). На 94-й минуте полузащитник итальянцев Самуэль Кастильехо получил красную карточку.

«Бетис» лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков, «Милан» с 6 очками идет вторым. В следующем туре клубы снова сыграют между собой, встреча пройдет 8 ноября в Испании.