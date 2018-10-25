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22:53 (мск), источник: ТАСС

«Милан» уступил «Бетису» в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 октября. Итальянский футбольный клуб «Милан» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане.

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Источник: Reuters

Голы в составе победителей забили Антонио Санабрия (30-я минута) и Джовани Ло Чельсо (55). У хозяев отличился Патрик Кутроне (83). На 94-й минуте полузащитник итальянцев Самуэль Кастильехо получил красную карточку.

«Бетис» лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков, «Милан» с 6 очками идет вторым. В следующем туре клубы снова сыграют между собой, встреча пройдет 8 ноября в Испании.

Результаты других матчей игрового дня:

  • АЕК (Ларнака, Кипр) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1;.
  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:2;.
  • «Дюделанж» (Люксембург) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:2;.
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Русенборг» (Норвегия) — 3:0;.
  • «Карабах» (Азербайджан) — «Ворскла» (Украина) — 0:1;.
  • «Копенгаген» (Дания) — «Славия» (Чехия) — 0:1;.
  • «Лейпциг» (Германия) — «Селтик» (Шотландия) — 2:0;.
  • «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Динамо» (Хорватия) — 1:2;.
  • «Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия) — 0:1;.
  • «Цюрих» (Швейцария) — «Байер» (Германия) — 3:2.
Милан 1:2
Первый тайм: 0:1
Бетис
25.10.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа F Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Солар Кике Сетьен
Голы
83′ Патрик Кутроне (Самуэль Кастильехо) 63
9 Антонио Санабрия (Дж. Ло Сельсо) 30′
21 Джовани Ло Сельсо 55′
Составы
Пепе Рейна 25
Давиде Калабрия 2
31′ Алессио Романьоли (к) 13
Кристиан Сапата 17
Джакомо Бонавентура 5
Диего Лаксальт 93
90+4′ Самуэль Кастильехо 7
45+1′ Гонсало Игуаин 9
45′ Темуе Бакайоко 14
Хесус Хоакин Сусо 8
80′ Лукас Билья 21
Андреа Бертолаччи 16
45′ Фабио Борини 11
Патрик Кутроне 63
13 Пау Лопес 86′
5 Марк Бартра
12 Решел да Силва Жуниор Сидней
19 Антонио Барраган
20 Хуниор Фирпо
23 Аисса Манди (к)
6 Серхио Каналес 45+2′
21 Джовани Ло Сельсо 80′
14 Виллиам Карвалью 90′
4 Зухаир Феддаль
7 Серхио Леон 67′
11 Кристиан Тельо
9 Антонио Санабрия 79′
16 Лорен Морон
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 3
7 Угловые 0
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бас Найхайс (Нидерланды)
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