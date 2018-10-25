«Милан» уступил «Бетису» в матче футбольной Лиги Европы
ТАСС, 25 октября. Итальянский футбольный клуб «Милан» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане.
ТАСС, 25 октября. Итальянский футбольный клуб «Милан» проиграл испанскому «Бетису» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане.
Голы в составе победителей забили Антонио Санабрия (30-я минута) и Джовани Ло Чельсо (55). У хозяев отличился Патрик Кутроне (83). На 94-й минуте полузащитник итальянцев Самуэль Кастильехо получил красную карточку.
«Бетис» лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков, «Милан» с 6 очками идет вторым. В следующем туре клубы снова сыграют между собой, встреча пройдет 8 ноября в Испании.
Результаты других матчей игрового дня:
|Дженнаро Гаттузо
|Солар Кике Сетьен
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|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бас Найхайс (Нидерланды)