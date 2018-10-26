«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго.
ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго.
Игра стала первой для «Спартака» после отставки главного тренера Массимо Карреры. В понедельник клуб объявил об уходе итальянца по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал испанец Рауль Рианчо.
До этого в новейшей истории москвичи ни разу не проводили матчи против «Рейнджерс». В последний раз они играли в Глазго в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 — против «Селтика».
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав 2 очка, «Рейнджерс» с 5 очками идет вторым. В следующем туре клубы вновь сыграют между собой, встреча пройдет в Москве 8 ноября.
|Стивен Джеррард
|Рауль Рианчо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Блом (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
|Боковой судья
|Йост ван Зейлен (Нидерланды)
|За воротами
|Йохем Камфейс (Нидерланды)
|За воротами
|Симен Мулдер (Нидерланды)