«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Игра стала первой для «Спартака» после отставки главного тренера Массимо Карреры. В понедельник клуб объявил об уходе итальянца по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал испанец Рауль Рианчо.

До этого в новейшей истории москвичи ни разу не проводили матчи против «Рейнджерс». В последний раз они играли в Глазго в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 — против «Селтика».