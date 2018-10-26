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00:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго.

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Источник: РИА "Новости"

Игра стала первой для «Спартака» после отставки главного тренера Массимо Карреры. В понедельник клуб объявил об уходе итальянца по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера стал испанец Рауль Рианчо.

До этого в новейшей истории москвичи ни разу не проводили матчи против «Рейнджерс». В последний раз они играли в Глазго в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 — против «Селтика».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав 2 очка, «Рейнджерс» с 5 очками идет вторым. В следующем туре клубы вновь сыграют между собой, встреча пройдет в Москве 8 ноября.

Рейнджерс 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Рауль Рианчо
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер (к) 2
Джонатон Флэнаган 15
Коннор Голдсон 6
Джо Уоррелл 34
Овие Эджариа 10
Лассана Кулибали 23
45+2′ Альфредо Морелос 20
Райан Кент 26
59′ 86′ Даниэл Кандеяш 21
Гленн Миддлтон 40
68′ Райан Джек 8
Эрос Грезда 35
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к) 33′
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 45′
22 Михаил Игнатов 84′
71 Ивелин Попов
27 Александр Ломовицкий 46′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 46′
94 Софьян Ханни
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 1
10 Угловые 4
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Блом (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Боковой судья Йост ван Зейлен (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфейс (Нидерланды)
За воротами Симен Мулдер (Нидерланды)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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