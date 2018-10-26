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00:11 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» уступил бельгийскому «Стандарду» в матче Лиги Европы

ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл бельгийскому «Стандарду» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Льеже.

Стандард Л 2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа J Maurice Dufrasne (Sclessin)
Главные тренеры
Мишель Прюдомм Мурад Мусаев
Голы
47′ Рено Эмон 9
90+3′ Костас Лаифис (Р. Марин) 34
9 Арикленес да Силва Ари (С. Петров, Ю. Газинский) 39′
Составы
Гильермо Очоа 13
Луиш Педру Каванда 29
Кристиан Луиндама 26
50′ Костас Лаифис 34
Гойко Цимирот 8
Себастьен Поконьоли (к) 15
Рэзван Марин 18
Мехди Карсела-Гонсалес 10
78′ Коллинс Фай 32
Максим Лестьенн 22
46′ Хенри Агбо Уче 5
Мусса Дженепо 19
84′ Рено Эмон 9
Самюэль Бастьен 28
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
6 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
8 Юрий Газинский 90+5′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра 76′
20 Кристиан Куэва
9 Арикленес да Силва Ари 76′
85 Иван Игнатьев
7 Вандерсон Масиэл 80′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 19
5 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
7 Фолы 10
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
За воротами Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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