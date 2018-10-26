«Краснодар» уступил бельгийскому «Стандарду» в матче Лиги Европы
ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл бельгийскому «Стандарду» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 25 октября. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл бельгийскому «Стандарду» со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча прошла в Льеже.
|Стандард Л
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Краснодар
|Мишель Прюдомм
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)
|За воротами
|Микаэль Фаббри (Италия)