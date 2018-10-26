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00:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая сыграла вничью с чешским «Яблонцем» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

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Гостевая игра завершилась для казахстанского клуба ничьей — 1:1.

Напомним, свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, откуда выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.

После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд плей-офф Лиги Европы, где в борьбе за выход в группу в серии пенальти победила кипрский АПОЭЛ. Место в группе Е «Астане» принесло 2,62 миллиона евро.

В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьей против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн» (2:0). За победу в матчах этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.

Таким образом, на данный момент «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 4 миллиона 970 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние 10 лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).

Яблонец 1:1
Первый тайм: 1:1
Астана
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа K Strelnice
Главные тренеры
Петр Рада Григорий Бабаян
Голы
4′ Якуб Поважанец 7
11 Педру Энрике 11′
Составы
Властимил Грубы 30
Давид Говорка 2
Матей Ганоусек 5
Давид Лисхка 13
Томаш Голеш 26
Томаш Хюбшман (к) 3
Якуб Поважанец 7
Лукаш Масопуст 8
80′ 90′ Михал Травник 10
Войтех Кубиста 27
57′ Ян Храмоста 19
86′ Давис Икауниекс 9
87′ Владимир Йовович 25
Рафаэль Акоста 18
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич
44 Евгений Постников
6 Ласло Кляйнхайслер 49′
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
19 Бактиер Зайнутдинов
11 Педру Энрике 46′ 32′
7 Серикжан Мужиков 78′
20 Ришард Алмейда 90′ 76′
45 Роман Муртазаев
30 Жуниор Кабананга 74′
32 Рангело Янга
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 3
4 Угловые 5
10 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
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