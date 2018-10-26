Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне

Гостевая игра завершилась для казахстанского клуба ничьей — 1:1.

Напомним, свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, откуда выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.

После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд плей-офф Лиги Европы, где в борьбе за выход в группу в серии пенальти победила кипрский АПОЭЛ. Место в группе Е «Астане» принесло 2,62 миллиона евро.

В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьей против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн» (2:0). За победу в матчах этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.