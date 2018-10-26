Гол в меньшинстве выявил победителя в матче соперников «Астаны» по группе Лиги Европы

Игра третьего тура группы К завершилась со счетом 1:2 в пользу клуба из столицы Украины. На 21-й минуте «Динамо» вперед вывел польский защитник Томаш Кендзера, которому удался отличный дальний удар. На перерыв команды уходили при равном счете — на 40-й минуте со штрафного забил хавбек «Ренна» Клеман Гренье, которому помогла и ошибка вратаря Дениса Бойко.

Доигрывали матч команды в неравных составах. На 84-й минуте у «Динамо» вторую желтую карточку получил полузащитник Владимир Шепелев. Но даже это не помешало украинскому клубу вырвать победу — решающий гол на 89-й провел Виталий Буяльский.

В параллельном матче этой группы встречались чешский «Яблонец» и казахстанская «Астана».