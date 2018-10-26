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00:14 (мск), источник: Vesti.kz

Гол в меньшинстве выявил победителя в матче соперников «Астаны» по группе Лиги Европы

Французский «Ренн» проиграл киевскому «Динамо» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра третьего тура группы К завершилась со счетом 1:2 в пользу клуба из столицы Украины. На 21-й минуте «Динамо» вперед вывел польский защитник Томаш Кендзера, которому удался отличный дальний удар. На перерыв команды уходили при равном счете — на 40-й минуте со штрафного забил хавбек «Ренна» Клеман Гренье, которому помогла и ошибка вратаря Дениса Бойко.

Доигрывали матч команды в неравных составах. На 84-й минуте у «Динамо» вторую желтую карточку получил полузащитник Владимир Шепелев. Но даже это не помешало украинскому клубу вырвать победу — решающий гол на 89-й провел Виталий Буяльский.

В параллельном матче этой группы встречались чешский «Яблонец» и казахстанская «Астана».

Матчи четвертого тура группового раунда ЛЕ пройдут 8 ноября. В этот день «Астана» примет «Яблонец», а «Динамо» в столице Украины встретится с «Ренном».

Ренн 1:2
Первый тайм: 1:1
Динамо К
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа K Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Александр Хацкевич
Голы
41′ Клеман Гренье 8
94 Томаш Кендзера (Д. Гармаш) 21′
29 Виталий Буяльский (Че Че) 89′
Составы
Абдулайе Диалло 16
70′ Дамьен Да Силва 3
Рами Бенсебаини 15
Жереми Желен 26
Амари Траоре 27
53′ Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре (к) 21
90′ Якоб Юханссон 6
Джеймс Леа Силики 12
61′ Ромен Дель Кастильо 22
Бенжамен Буриго 14
74′ М`Бай Ньянг 11
Атем Бен Арфа 18
71 Денис Бойко 90+6′
16 Виталий Миколенко 11′
17 Сидклей
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
8 Владимир Шепелев 38′ 85′
29 Виталий Буяльский 90+1′
9 Николай Морозюк (к) 80′
6 Че Че
19 Денис Гармаш 68′ 25′
5 Сергей Сидорчук
7 Беньямин Вербич 74′
89 Владислав Супряга
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
12 Угловые 1
13 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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