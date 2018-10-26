«Астана» сыграла вничью с «Яблонцем» в гостях и сохранила лидерство в группе Лиги Европы

Игра третьего тура группы К проходила на стадионе «Стржельнице» в городе Яблонец-над-Нисоу и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола команды забили в самом начале. На четвертой минуте «Яблонец» вышел вперед после гола полузащитника Якуба Поваженца, но на 11-й у «Астаны» отличился бразильский хавбек Педро Энрике, которому ассистировал форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга.

В дальнейшем Энрике был одним из самых активных в составе своей команды, но в перерыве его заменил Серикжан Мужиков. Не исключено, что бразилец мог получить повреждение.

Второй тайм команды провели всухую, хотя обе команды не стеснялись часто ходить в атаку. В итоге матч так и завершился со счетом 1:1.

Отметим, что «Астана» по-прежнему не имеет поражений в группе ЛЕ. У казахстанского клуба — победа и две ничьи в трех играх.

В параллельном матче третьего тура группы К французский «Ренн» на своем поле проиграл киевскому «Динамо» — 1:2.

На данный момент в группе К с пятью очками лидирует «Астана», которая опережает «Динамо» по разнице мячей. На третьей строчке с тремя баллами находится «Ренн», а четвертую позицию с двумя очками занимает «Яблонец».