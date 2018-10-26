«Астана» сыграла вничью с «Яблонцем» в гостях и сохранила лидерство в группе Лиги Европы
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с чешским «Яблонцем» в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с чешским «Яблонцем» в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра третьего тура группы К проходила на стадионе «Стржельнице» в городе
Оба гола команды забили в самом начале. На четвертой минуте «Яблонец» вышел вперед после гола полузащитника Якуба Поваженца, но на 11-й у «Астаны» отличился бразильский хавбек Педро Энрике, которому ассистировал форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга.
В дальнейшем Энрике был одним из самых активных в составе своей команды, но в перерыве его заменил Серикжан Мужиков. Не исключено, что бразилец мог получить повреждение.
Второй тайм команды провели всухую, хотя обе команды не стеснялись часто ходить в атаку. В итоге матч так и завершился со счетом 1:1.
Отметим, что «Астана»
В параллельном матче третьего тура группы К французский «Ренн» на своем поле проиграл киевскому «Динамо» — 1:2.
На данный момент в группе К с пятью очками лидирует «Астана», которая опережает «Динамо» по разнице мячей. На третьей строчке с тремя баллами находится «Ренн», а четвертую позицию с двумя очками занимает «Яблонец».
Матчи четвертого тура группового раунда ЛЕ пройдут 8 ноября. В этот день «Астана» примет «Яблонец», а «Динамо» в столице Украины встретится с «Ренном».
|Петр Рада
|Григорий Бабаян
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роберт Шергенхофер (Австрия)