Футболисты БАТЭ проиграли «Челси» в гостевом матче Лиги Европы

Первая половина игры на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» началась для борисовчан очень неудачно. Не прошло и двух минут, как Рубен Лофтус-Чик открыл счет, а на 8-й минуте он же во второй раз поразил ворота Дениса Щербицкого. Хозяева продолжали атаковать, но мяч в цель не попал. Что касается борисовчан, то у них только Александр Глеб и Игорь Стасевич пытались организовать контригру, но партнеры не смогли поддержать их начинания. После перерыва картина игры не изменилась — «Челси» продолжал владеть инициативой и на 54-й минуте Лофтус-Чик оформил хет-трик. После этого хозяева сбавили обороты и на 79-й минуте Алексей Риос после передачи Игоря Стасевича отквитал один гол, установив окончательный результат встречи.