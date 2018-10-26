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00:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ проиграли «Челси» в гостевом матче Лиги Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили лондонскому «Челси» со счетом 1:3 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первая половина игры на поле лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» началась для борисовчан очень неудачно. Не прошло и двух минут, как Рубен Лофтус-Чик открыл счет, а на 8-й минуте он же во второй раз поразил ворота Дениса Щербицкого. Хозяева продолжали атаковать, но мяч в цель не попал. Что касается борисовчан, то у них только Александр Глеб и Игорь Стасевич пытались организовать контригру, но партнеры не смогли поддержать их начинания. После перерыва картина игры не изменилась — «Челси» продолжал владеть инициативой и на 54-й минуте Лофтус-Чик оформил хет-трик. После этого хозяева сбавили обороты и на 79-й минуте Алексей Риос после передачи Игоря Стасевича отквитал один гол, установив окончательный результат встречи.

В другом поединке 3-го тура группы L греческий ПАОК принимал в Салониках венгерский «Види» из Секешфехервара и неожиданно уступил гостям со счетом 0:2.

Турнирное положение после первого круга: «Челси» — 9 очков, БАТЭ — 3, ПАОК — 3, «Види» — 3.

В следующем туре 8 ноября футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» попытатся взять реванш у «Челси», а в Будапеште «Види» сыграет с ПАОКом.

Челси 3:1
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа L Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Алексей Бага
Голы
2′ Рубен Лофтус-Чик (Д. Дзаппакоста) 12
8′ Рубен Лофтус-Чик (Виллиан) 12
54′ Рубен Лофтус-Чик 12
17 Алексей Риос (И. Стасевич) 80′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Давиде Дзаппакоста 21
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Эмерсон 33
Сеск Фабрегас 4
Рубен Лофтус-Чик 12
Оливье Жиру 18
77′ Матео Ковачич 17
Н`Голо Канте 7
60′ Родригес Педро 11
Каллум Хадсон-Одои 70
57′ Виллиан 22
Виктор Моузес 15
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
21 Егор Филипенко
42 Максим Володько
8 Станислав Драгун
17 Алексей Риос
22 Игорь Стасевич (к)
15 Максим Скавыш
11 Александр Глеб 59′ 34′
10 Мирко Иванич
25 Дмитрий Бага 76′
5 Евгений Яблонский
13 Николай Сигневич 71′
24 Яссе Туоминен
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 1
7 Угловые 1
7 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
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