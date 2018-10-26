«Спартак» отборолся в Глазго. Без Карреры и без голов

«Спартак» провел первый матч после отставки Массимо Карреры. Накануне итальянец дал большую пресс-конференцию, в которой выразил благодарность руководству клуба и признался в любви всем красно-белым, включая тех, кто, по его мнению, оказался «лживым».

В то же время и. о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел свою пресс-конференцию, где сказал, что его поддержала команда, а сам он был против отчисления Глушакова и Ещенко из первогосостава. Тем не менее, анонсированного возвращения опальных игроков не случилось — в Глазго они не прилетели.

Перед игрой успехов «Спартаку» желали болельщики «Селтика», которые помнят Эйдена Макгиди. Правда, для самого «Селтика» день получился неудачным — 0:2 в Лейпциге.

В стартовом составе «Спартака» не оказалось отлично проявившего себя с «Арсеналом» Романа Еременко — он появился после перерыва вместе с Софьяном Ханни. За весь первый тайм красно-белые, игравшие в максимально молодежном составе, ни разу не пробили по чужим воротам. С другой стороны, «Рейнджерс», имея преимущество, тоже ничего особенного не сделал.

На 57-й минуте Ханни создал первый опасный момент красно-белых: Зобнин после его сброса решил сыграть пяткой, но получилось не слишком эффективно. Позже Еременко помог оказаться на перспективной позиции Николаю Рассказову, и тот бабахнул внешней стороной стопы — мощно, но мимо. А в конце Зе не поверил в еще один идеальный пас Романа.

Хозяева доминировали, обкладывая «Спартак» кроссами и прострелами: 11−4 по ударам, 60−40 по владению и 10−4 — по угловым. В одном из моментов спартаковская оборона откровенно запаниковала, Александр Максименко отбил мяч на ногу шотландцу, но «Спартаку» повезло.