«Спартак» отборолся в Глазго. Без Карреры и без голов
0:0 с командой Стивена Джеррарда.
0:0 с командой Стивена Джеррарда.
«Спартак» провел первый матч после отставки Массимо Карреры. Накануне итальянец дал большую
В то же время и. о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел свою
Перед игрой успехов «Спартаку» желали болельщики «Селтика», которые помнят Эйдена Макгиди. Правда, для самого «Селтика» день получился неудачным — 0:2 в Лейпциге.
В стартовом составе «Спартака» не оказалось отлично проявившего себя с «Арсеналом» Романа Еременко — он появился после перерыва вместе с Софьяном Ханни. За весь первый тайм
На 57-й минуте Ханни создал первый опасный момент красно-белых: Зобнин после его сброса решил сыграть пяткой, но получилось не слишком эффективно. Позже Еременко помог оказаться на перспективной позиции Николаю Рассказову, и тот бабахнул внешней стороной стопы — мощно, но мимо. А в конце Зе не поверил в еще один идеальный пас Романа.
Хозяева доминировали, обкладывая «Спартак» кроссами и прострелами: 11−4 по ударам, 60−40 по владению и 10−4 — по угловым. В одном из моментов спартаковская оборона откровенно запаниковала, Александр Максименко отбил мяч на ногу шотландцу, но «Спартаку» повезло.
Шотландцы продолжали атаковать и могли забить в самой последней атаке — выше перекладины. Так что итоговые 0:0 для Рианчо скорее плюс. Хотя «Спартак» уже 5 матчей не может выиграть в еврокубках. К тому же Михаил Игнатов вынужденно покинул поле, а когда замен у «Спартака» не осталось, повреждение получил Максименко. Матч вратарь москвичей в итоге доиграл.
|Стивен Джеррард
|Рауль Рианчо
|
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Блом (Нидерланды)
|Боковой судья
|Чарльз Схап (Нидерланды)
|Боковой судья
|Йост ван Зейлен (Нидерланды)
|За воротами
|Йохем Камфейс (Нидерланды)
|За воротами
|Симен Мулдер (Нидерланды)