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00:39 (мск), источник: Sport24

«Спартак» отборолся в Глазго. Без Карреры и без голов

0:0 с командой Стивена Джеррарда.

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«Спартак» провел первый матч после отставки Массимо Карреры. Накануне итальянец дал большую пресс-конференцию, в которой выразил благодарность руководству клуба и признался в любви всем красно-белым, включая тех, кто, по его мнению, оказался «лживым».

В то же время и. о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел свою пресс-конференцию, где сказал, что его поддержала команда, а сам он был против отчисления Глушакова и Ещенко из первогосостава. Тем не менее, анонсированного возвращения опальных игроков не случилось — в Глазго они не прилетели.

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Перед игрой успехов «Спартаку» желали болельщики «Селтика», которые помнят Эйдена Макгиди. Правда, для самого «Селтика» день получился неудачным — 0:2 в Лейпциге.

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В стартовом составе «Спартака» не оказалось отлично проявившего себя с «Арсеналом» Романа Еременко — он появился после перерыва вместе с Софьяном Ханни. За весь первый тайм красно-белые, игравшие в максимально молодежном составе, ни разу не пробили по чужим воротам. С другой стороны, «Рейнджерс», имея преимущество, тоже ничего особенного не сделал.

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На 57-й минуте Ханни создал первый опасный момент красно-белых: Зобнин после его сброса решил сыграть пяткой, но получилось не слишком эффективно. Позже Еременко помог оказаться на перспективной позиции Николаю Рассказову, и тот бабахнул внешней стороной стопы — мощно, но мимо. А в конце Зе не поверил в еще один идеальный пас Романа.

Хозяева доминировали, обкладывая «Спартак» кроссами и прострелами: 11−4 по ударам, 60−40 по владению и 10−4 — по угловым. В одном из моментов спартаковская оборона откровенно запаниковала, Александр Максименко отбил мяч на ногу шотландцу, но «Спартаку» повезло.

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Шотландцы продолжали атаковать и могли забить в самой последней атаке — выше перекладины. Так что итоговые 0:0 для Рианчо скорее плюс. Хотя «Спартак» уже 5 матчей не может выиграть в еврокубках. К тому же Михаил Игнатов вынужденно покинул поле, а когда замен у «Спартака» не осталось, повреждение получил Максименко. Матч вратарь москвичей в итоге доиграл.

Рейнджерс 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Рауль Рианчо
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер (к) 2
Джонатон Флэнаган 15
Коннор Голдсон 6
Джо Уоррелл 34
Овие Эджариа 10
Лассана Кулибали 23
45+2′ Альфредо Морелос 20
Райан Кент 26
59′ 86′ Даниэл Кандеяш 21
Гленн Миддлтон 40
68′ Райан Джек 8
Эрос Грезда 35
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к) 33′
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 45′
22 Михаил Игнатов 84′
71 Ивелин Попов
27 Александр Ломовицкий 46′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 46′
94 Софьян Ханни
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 1
10 Угловые 4
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Блом (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Боковой судья Йост ван Зейлен (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфейс (Нидерланды)
За воротами Симен Мулдер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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