Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар» в матче футбольной Лиги Европы

Голы забили Роке Меса (7-я минута), Пабло Сарабия (9), Милан Лукач (35, автогол), Луис Муриэль (50), Квинси Промес (60) и Габриэль Меркадо (67). Промес впервые забил за «Севилью», полузащитник летом перешел в испанский клуб из «Спартака». Голландец выступал за красно-белых с 2014 года, в составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.