Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар» в матче футбольной Лиги Европы

Голы забили Роке Меса (7-я минута), Пабло Сарабия (9), Милан Лукач (35, автогол), Луис Муриэль (50), Квинси Промес (60) и Габриэль Меркадо (67). Промес впервые забил за «Севилью», полузащитник летом перешел в испанский клуб из «Спартака». Голландец выступал за красно-белых с 2014 года, в составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Севилья» лидирует в турнирной таблице группы J, опережая по дополнительным показателям российский «Краснодар» и бельгийский «Стандард» (все клубы — по 6 очков). «Акхисар» идет четвертым (0). В следующем туре 8 ноября «Севилья» и «Акхисар» вновь встретятся друг с другом, встреча пройдет в Турции.
Результаты других матчей игрового дня: