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01:29 (мск), источник: ТАСС

Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар» в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 26 октября. Испанский футбольный клуб «Севилья» разгромил турецкий «Акхисар» со счетом 6:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Севилье.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Роке Меса (7-я минута), Пабло Сарабия (9), Милан Лукач (35, автогол), Луис Муриэль (50), Квинси Промес (60) и Габриэль Меркадо (67). Промес впервые забил за «Севилью», полузащитник летом перешел в испанский клуб из «Спартака». Голландец выступал за красно-белых с 2014 года, в составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Севилья» лидирует в турнирной таблице группы J, опережая по дополнительным показателям российский «Краснодар» и бельгийский «Стандард» (все клубы — по 6 очков). «Акхисар» идет четвертым (0). В следующем туре 8 ноября «Севилья» и «Акхисар» вновь встретятся друг с другом, встреча пройдет в Турции.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Айнтрахт» (Германия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:0;.
  • «Бешикташ» (Турция) — «Генк» (Бельгия) — 2:4;.
  • «Вильярреал» (Испания) — «Рапид» (Австрия) — 5:0;.
  • «Марсель» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 1:3;.
  • ПАОК (Греция) — «МОЛ Види» (Венгрия) — 0:2;.
  • «Ренн» (Франция) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:2;.
  • «Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Мальмё» (Швеция) — 1:1;.
  • «Челси» (Англия) — БАТЭ (Белоруссия) — 3:1;.
  • «Яблонец» (Чехия) — «Астана» (Казахстан) — 1:1.
Севилья 6:0
Первый тайм: 3:0
Акхисар БС
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа J Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Кавчак Джем
Голы
7′ Роке Меса (Л. Муриэль) 7
9′ Пабло Сарабия 17
35′ Милан Лукач 1
50′ Луис Муриэль (П. Алейш Видаль) 14
60′ Квинси Промес (Г. Арана) 21
67′ Габриэль Меркадо 25
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Габриэль Меркадо 25
Роке Меса 7
Франко Васкес 22
Парреу Алейш Видаль 11
Луис Муриэль 14
Квинси Промес 21
59′ Даниэл Каррису 6
Ибраим Амаду 5
54′ Гонсалес Хесус Навас (к) 16
Гильерме Арана 23
54′ Пабло Сарабия 17
Нолито 8
1 Милан Лукач
10 Гюрай Вурал
13 Угу Алмейда Мигел Лопеш 9′
24 Дани Нунке
88 Джанер Османпаша (к)
6 Айкут Чевикер
20 Абдул Сиссоко
34 Адриен Регаттен
89 Кадир Келеш 45′
7 Жорже Элдер Барбоза
27 Фелипе Жозуэ 77′
8 Эрай Атасевен
9 Евгений Селезнев 62′
11 Онур Айик
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 0
12 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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