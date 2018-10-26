Россия немного приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

Источник: AFP 2018

На этой неделе ЦСКА на выезде проиграл «Роме» (0:3), «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Порту» (1:3), «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), «Зенит» обыграл «Бордо» (2:1), а «Краснодар» проиграл «Стандарду» (1:2). Таким образом, Россия заработала 0,500 балла.

Французы по итогам недели набрали 0,333 балла за счёт ничьей «Лиона» в игре с «Хоффенхаймом» (3:3) и ничьей «ПСЖ» в матче с «Наполи» (2:2). Португальцы набрали 0,400 балла благодаря победе «Порту» над «Локомотивом» (3:1).

Франция (52,498) располагается на пятом месте в рейтинге ассоциаций УЕФА, Россия (47,549) — на шестой строчке, Португалия (42,032) — на седьмой.