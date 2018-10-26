Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.10
Рейнджерс0
Спартак0
Футбол. Еврокубки
25.10
Вильярреал5
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
25.10
Айнтрахт Ф2
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
25.10
Марсель1
Лацио3
Футбол. Еврокубки
25.10
Сарпсборг 081
Мальме1
Футбол. Еврокубки
25.10
Бешикташ2
Генк4
Футбол. Еврокубки
25.10
Стандард Л2
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
25.10
Севилья6
Акхисар БС0
Футбол. Еврокубки
25.10
Яблонец1
Астана1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Цюрих3
Байер2
Футбол. Еврокубки
25.10
АЕК Л1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
25.10
Зальцбург3
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
25.10
РБ Лейпциг2
Селтик0
Футбол. Еврокубки
25.10
Зенит2
Бордо1
Футбол. Еврокубки
25.10
Копенгаген0
Славия Пр1
Футбол. Еврокубки
25.10
Андерлехт2
Фенербахче2
Футбол. Еврокубки
25.10
Спартак Тр1
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
25.10
Карабах0
Ворскла1
Футбол. Еврокубки
25.10
Спортинг0
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
25.10
Милан1
Бетис2
Футбол. Еврокубки
25.10
Дюделанж0
Олимпиакос П2
Футбол. Кубок России
25.10
Рубин1
Динамо0
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
01:48 (мск), источник: ТАСС

Рианчо заявил, что не задумывается о своем будущем в «Спартаке»

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. И. о. обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что пока задумывается о том, продолжит ли карьеру в московском клубе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ» после встречи Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг красно-белые в первом матче под руководством Рианчо сыграли вничью в Глазго со счетом 0:0. В понедельник клуб объявил об уходе с поста главного тренера Массимо Карреры по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Читайте также
Орлов: Хочется видеть «Спартак» сильным — обидно, если он разваливается

«Будущее у меня сейчас такое — завтра у нас тренировка, мы думаем об игре с “Рубином”. Даже если мне позвонят и попросят уйти со своего поста, я поблагодарю всех ребят и скажу, что для меня было честью работать на этой игре», — сказал Рианчо.

Испанец выразил благодарность своим игрокам, которые не позволили сопернику забить. «Они бились, мы знали, что будет очень тяжело, поскольку “Рейнджерс” постоянно забивает дома», — сказал тренер.

В перерыве матча тренер выпустил на поле полузащитников Софьяна Ханни и Романа Еременко. «Замены были запланированы, чтобы не нарушать игровой ритм. Мы видели, какая атмосфера на стадионе, как соперник бежит и бьется. Мы знали, что много сил затрачено, ребята устали, поэтому вышли два свежих игрока на фланги», — отметил он.

В следующем туре Лиги Европы «Спартак» 8 ноября в Москве сыграет с «Рейнджерс».

Рейнджерс 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Рауль Рианчо
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер (к) 2
Джонатон Флэнаган 15
Коннор Голдсон 6
Джо Уоррелл 34
Овие Эджариа 10
Лассана Кулибали 23
45+2′ Альфредо Морелос 20
Райан Кент 26
59′ 86′ Даниэл Кандеяш 21
Гленн Миддлтон 40
68′ Райан Джек 8
Эрос Грезда 35
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к) 33′
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 45′
22 Михаил Игнатов 84′
71 Ивелин Попов
27 Александр Ломовицкий 46′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 46′
94 Софьян Ханни
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 1
10 Угловые 4
19 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Блом (Нидерланды)
Боковой судья Чарльз Схап (Нидерланды)
Боковой судья Йост ван Зейлен (Нидерланды)
За воротами Йохем Камфейс (Нидерланды)
За воротами Симен Мулдер (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Спартак» удержал ничью в первом матче после отставки Карреры
«Краснодар» потерпел первое поражение в группе Лиги Европы
СКА и ЦСКА проведут матчи Континентальной хоккейной лиги в Вене
Чемпионки мира Медведева и Туктамышева стартуют на ГП в Канаде
Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Акхисар» в матче ЛЕ
Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь