Рианчо заявил, что не задумывается о своем будущем в «Спартаке»

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг красно-белые в первом матче под руководством Рианчо сыграли вничью в Глазго со счетом 0:0. В понедельник клуб объявил об уходе с поста главного тренера Массимо Карреры по причине неудовлетворительных результатов на старте сезона.

«Будущее у меня сейчас такое — завтра у нас тренировка, мы думаем об игре с “Рубином”. Даже если мне позвонят и попросят уйти со своего поста, я поблагодарю всех ребят и скажу, что для меня было честью работать на этой игре», — сказал Рианчо.

Испанец выразил благодарность своим игрокам, которые не позволили сопернику забить. «Они бились, мы знали, что будет очень тяжело, поскольку “Рейнджерс” постоянно забивает дома», — сказал тренер.

В перерыве матча тренер выпустил на поле полузащитников Софьяна Ханни и Романа Еременко. «Замены были запланированы, чтобы не нарушать игровой ритм. Мы видели, какая атмосфера на стадионе, как соперник бежит и бьется. Мы знали, что много сил затрачено, ребята устали, поэтому вышли два свежих игрока на фланги», — отметил он.