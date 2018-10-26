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07:56 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ с «Рейнджерс»

ТАСС, 26 октября. Футболисты «Спартака» в первом матче при и. о. главного тренера команды Рауле Рианчо сумели отстоять ничью с шотландским «Рейнджерс» на выезде в рамках Лиги Европы — 0:0. Еще один российский клуб «Зенит» обыграл аутсайдера группы С французский «Бордо» (2:1), а «Краснодар» неожиданно потерпел первое поражение на групповой стадии (1:2).

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Испанский специалист, возглавивший команду после отставки итальянца Массимо Карреры, не побоялся выпустить на поле стадиона «Айброкс» троих молодых полевых игроков — полузащитников Михаила Игнатова, Александра Ломовицкого и защитника Николая Рассказова. Для Игнатова эта игра стала второй в сезоне, в которой он вышел в стартовом составе. По сравнению с матчем против тульского «Арсенала» (2:3) состав «Спартака» серьезно изменился — из защитников, например, место в составе сохранил только Сальваторе Боккетти. В атаке весь матч действовал Зе Луиш, который был единственным форвардом в заявке на игру.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 25.10.2018, 22:00
Рейнджерс
0Спартак0

Гости больше играли через фланги, поэтому Рианчо после перерыва обновил их, выпустив Софьяна Ханни и Романа Еременко. «Замены планировались, чтобы не нарушать игровой ритм. Мы видели, какая атмосфера на стадионе, как соперник бежит и бьется. Мы знали, что много сил затрачено, ребята устали, поэтому вышли два свежих игрока на фланги», — сказал испанец в эфире «Матч ТВ».

Хозяева имели двукратное преимущество по ударам по воротам (13:6). В одном из эпизодов второго тайма голландский судья Кевин Блом в спорной ситуации не решился назначить пенальти после борьбы за мяч Георгия Джикии с Эросом Грездой. В добавленное время матча Грезда пробил из штрафной чуть выше перекладины ворот Александра Максименко. «Соперник много навешивал, из-за этого и была опасность у наших ворот», — сказал потом спартаковский голкипер.

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов назвал прошедшую игру сумбурной со стороны обеих команд. «Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой, — написал Измайлов в своем Telegram-канале. — В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться. Однако отмечу, что нашей молодежи удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят».

Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех.

«Спартак» находится на последнем месте в квартете G, отставая от лидера «Рейнджерс» на три очка. Обе команды теперь сыграют в Москве 8 ноября.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 25.10.2018, 19:55
Зенит
2Бордо1

«Зенит» опять добавил во втором тайме

Едва не потерял очки в Лиге Европы на своем поле «Зенит», встречавшийся с аутсайдером группы С «Бордо». Французы в первых двух турах потерпели поражения, а их главный тренер Эрик Бедуэ сказал, что его молодая команда участвует в турнире для получения опыта. Не очень удачно хозяева провели первый тайм, позволив сопернику открыть счет, и лишь за четыре минуты до конца основного времени первой половины положение восстановил Артем Дзюба.

Во втором тайме форвард не реализовал пенальти. Как и в предыдущей игре, «Зенит» забил победный мяч в последние 10 минут основного времени. Со «Славией» отличился Александр Кокорин, а с «Бордо» за пять минут до конца матча точно послал мяч под перекладину Далер Кузяев.

«Во вторых таймах всегда больше голов, так как одной команде нужно забивать. В первой половине игры есть нервозность, а во втором тайме команде идти либо в окопы, либо в атаку», — сказал после игры главный тренер победителей Сергей Семак.

«Зенит» возглавляет группу C с семью очками. На одно очко от него отстает «Славия».
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 25.10.2018, 22:00
Стандард Л
2Краснодар1

«Краснодар» немного подпортил статистику

Показавший стопроцентный результат в первых двух турах «Краснодар» оступился в бельгийском Льеже, проиграв со счетом 1:2 «Стандарду». Команда уступила в своем третьем матче подряд, если учитывать поражения в премьер-лиге от «Зенита» (1:2) и «Ахмата» (0:1). Гол Ари вывел гостей вперед в матче со «Стандардом». Хозяева спустя две минуты после перерыва счет сравняли, а на третьей добавленной минуте Костас Лайфис забил победный мяч.

«Игрой мы довольны, но сами виноваты в поражении. Начали не очень хорошо второй тайм. У нас были проблемы с реализацией, потеряли концентрацию. Надо было успокоить игру, поскольку счет 1:1 был хорошим результатом», — сказал старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

После этого поражения «Краснодар», «Стандард» и «Севилья» имеют по шесть очков. Однако пока за счет дополнительных показателей российский клуб возглавляет группу J.

В следующей встрече 8 ноября «Краснодар» снова сыграет с бельгийской командой, но теперь на домашнем стадионе.
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