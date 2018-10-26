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08:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян о ничьей «Астаны» с «Яблонцем»: У меня абсолютно нет вопросов по самоотдаче и желанию футболистов

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян на пресс-конференции после ничьей с чешским «Яблонцем» в матче Лиги Европы отметил, что команда довольна таким результатом, сообщается на сайте столичного клуба.

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Гостевая игра завершилась для казахстанского клуба ничьей — 1:1.

— Как мы и ожидали, получился очень тяжелый матч. «Яблонец» — сильная и дисциплинированная команда, мы в начале игры не разобрались на фланге, что вылилось в не обязательный гол в наши ворота. После пропущенного гола нам удалось выравнять игру, а дальше заслуженно сравняли счет, продолжая играть в свой футбол. Во втором тайме был более открытый футбол, в котором обе команды имели моменты, но к сожалению нам не удалось забить. В целом, ничья — заслуженный результат.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 25.10.2018, 22:00
Яблонец
1Астана1

— Сильно ли не хватало травмированных игроков, в особенности Дмитрия Шомко, который является основным футболистом команды?

— Конечно, травмированные футболисты — игроки с большим опытом, они бы нам помогли. Но с другой стороны у нас в обойме 20 человек, любой из которых должен выходить и играть. И я считаю, что те, кто сегодня вышел в составе отдали свой максимум, по самоотдаче и желанию у меня нет претензий. Хочу поблагодарить команду, они в сложных условиях, выдержали тяжелый матч и сумели взять абсолютно заслуженное и важное очко в выездном матче.

— С чем связана замена в перерыве Педро Энрике?

— В таких матчах очень важно контролировать свои эмоции. Педро находился на желтой карточке, плюс был пограничный эпизод, в котором он мог получить второе предупреждение, что привело бы к большим проблемам, играй мы вдесятером. Именно исходя из этих соображений мы его заменили.

— С учетом того, что у команды были моменты забить еще, есть ли у Вас претензии к игрокам атакующей линии?

— Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Конечно, у меня есть претензии, потому что мы имели моменты, но не смогли забить, но с другой стороны у меня абсолютно нет вопросов по самоотдаче и желанию футболистов. Поэтому ничьей мы довольны, движемся дальше.

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