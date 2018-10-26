Тренер «Яблонца»: Журналисты сравнивали атмосферу на «Астана Арене» с французским «Велодромом», но мы поедем за очками

Гостевая игра завершилась для казахстанского клуба ничьей — 1:1.

— Получился тяжелый и качественный матч, соперник вновь подтвердил тот уровень, который показывал в двух предыдущих играх. Мы хотели начать матч иначе, чем игру с «Динамо», и у нас это получилось. Сегодня и одна, и другая команда имели возможности, но мы больше владели мячом и были ближе к воротам соперника. Считаю, что до 65−70 минуты мы играли лучше соперника, в оставшееся же время астанчане имели несколько моментов, но наша оборона сыграла хорошо. Мы сыграли уже третий матч в группе Лиги Европы и хотели выиграть, жаль, что у нас это не получилось. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за проявленное желание и показанный футбол.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец 1 Астана 1

— «Яблонец» уже сыграл со всеми соперниками в группе, сравните между собой три команды нашей группы?

— С «Динамо» получилась другая игра, потому что из-за наших ошибок мы пропустили два мяча уже в первом тайме. У «Ренна» другой стиль игры, который является неудобным для всех соперников. В целом стиль игры «Динамо» и «Астаны» похож на игру «Яблонца». Астанчане — очень качественная команда, в которой выступают футболисты высокого уровня. С учетом того, что мы новички в этом турнире, то результат для нас не самый плохой.

— Сегодня «Яблонец» пытался играть агрессивно первым номером. Сможете ли вы также сыграть в Астане в четвертом туре?

— Журналисты сравнивали атмосферу на «Астана Арене» с французским «Велодромом». Тем не менее мы попытаемся сыграть в качественный футбол в Казахстане. Мы, сыграв со всеми соперниками, почувствовали, что можем играть со всеми, поэтому поедем в Астану с целью добыть очки.

— Вы уже охарактеризовали соперников по группе. На Ваш взгляд, кто из этих трех клубов произвел на вас наибольшее впечатление?