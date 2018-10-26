Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга УЕФА после матча «Астаны» в группе Лиги Европы

Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга УЕФА после матча «Астаны» в группе Лиги Европы

После ничьей «Астаны» с чешским «Яблонцем» в матче группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 26-го на 25-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает KazFootball.kz.