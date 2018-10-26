Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга УЕФА после матча «Астаны» в группе Лиги Европы

С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитаются.
Гостевая игра с чешским клубом завершилась для «Астаны» со счетом 1:1. Теперь Казахстан занимает 25-е место с коэффициентом 18,750 (3.750 рейтинг текущего сезона).
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 91,283 (7.285)
2. Англия — 69,034 (6,214)
3. Италия — 68,725 (6,642)
4. Германия — 64,070 (7,357)
5. Франция — 52,665 (4,750)
6. Россия — 47,549 (4,583)
7. Португалия — 42,032 (4,700)
8. Бельгия — 36,700 (4,600)
9. Украина — 36,700 (3,400)
10. Турция — 32,600 (3,500)
…
25. Казахстан — 18,750 (3,750).