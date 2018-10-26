Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Вчера в Петербурге был большой футбол. 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург» сине-бело-голубые принимали гостей из Франции. И хоть «Зенит» не показал особо хорошей игры, но смог победить и впечатлил главного тренера «Бордо» Эрика Бедуэ.

— «Зенит» — самая сильная команда, которая может легко выйти в плей-офф. Мы выходили с желанием победить, и даже вели в счете, но против нас играли звезды международного масштаба, — приводит слова наставника французской команды с послематчевой пресс-конференции сайт «Зенита».

Бедуэ посетовал, что у него слишком молодой и неопытный состав, чтобы бороться на равных с лидерами Лиги Европы.

— Мы знали, что в Лиге Европы наши молодые игроки будут зарабатывать опыт. Но плата за это — огромная, — признал проблемы тренер.