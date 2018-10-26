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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом

Эрик Бедуэ признался, что его команде пока не по силам тягаться с лидерами Лиги Европы.

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Вчера в Петербурге был большой футбол. 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург» сине-бело-голубые принимали гостей из Франции. И хоть «Зенит» не показал особо хорошей игры, но смог победить и впечатлил главного тренера «Бордо» Эрика Бедуэ.

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— «Зенит» — самая сильная команда, которая может легко выйти в плей-офф. Мы выходили с желанием победить, и даже вели в счете, но против нас играли звезды международного масштаба, — приводит слова наставника французской команды с послематчевой пресс-конференции сайт «Зенита».

Бедуэ посетовал, что у него слишком молодой и неопытный состав, чтобы бороться на равных с лидерами Лиги Европы.

— Мы знали, что в Лиге Европы наши молодые игроки будут зарабатывать опыт. Но плата за это — огромная, — признал проблемы тренер.

Впрочем, и «Зенит» не был идеален. Петербуржцы пропустили первыми и лишь в конце первого тайма смогли отыграться. Но проблемы с рисунком игры явно наблюдались. Даже Артем Дзюба был не в своей тарелке и не смог реализовать пенальти. Но, в итоге, всех спас Далер Кузяев. Забивший красивый гол с острого угла. 2:1 и «Зенит» практически гарантировал себе выход в следующий этап еврокубков.

«Зенит» вырвал победу у французского «Бордо» в Лиге Европы
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
Зенит 2:1
Первый тайм: 1:1
Бордо
25.10.2018, 19:55 Зрители: 45723 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Эрик Бедуэ
Голы
41′ Артем Дзюба (Э. Набиуллин, С. Дриусси) 22
85′ Далер Кузяев (А. Дзюба) 14
7 Джимми Бриан (Я. Карамо) 26′
Нереализованные пенальти
53′ А. Дзюба 22
Составы
Андрей Лунев 99
90+1′ Бранислав Иванович (к) 6
Эльмир Набиуллин 15
87′ Луиш Нету 13
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
38′ Леандро Паредес 5
78′ Александр Ерохин 21
76′ Роберт Мак 20
Олег Шатов 17
88′ Себастьян Дриусси 11
Магомед Оздоев 27
86′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
1 Бенуа Костиль (к)
6 Игор Левчук
29 Максим Пундже
4 Жюль Кунде
25 Паблу
10 Самюэль Калу
13 Юнусс Санкаре
5 Энрике Отавиу 90+2′
17 Орельен Тшуамени
7 Джимми Бриан 79′
12 Николя Де Превиль
8 Янн Карамо 67′
28 Зейду Юссуф
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
5 Угловые 4
13 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
За воротами Марко Фриц (Германия)
За воротами Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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