Принесший «Астане» ничью в матче с «Яблонцем» бразилец оказался самым грубым игроком ЛЕ

Энрике в общей сложности провел на поле 225 минут, в ходе которых совершил 12 фолов, больше всех участников группового турнира, а также получил два предупреждения. При этом в его активе один гол, одна голевая передача, один точный навес и два отбора с четырьмя подборами.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 25.10.2018, 22:00 Яблонец 1 Астана 1

В то же время точный удар 28-летнего полузащитника на 11-й минуте позволил «Астане» свести гостевой матч с чешским «Яблонцем» вничью (1:1).

Как известно, бразилец находится в казахстанском клубе в аренде с лета текущего года. Права на игрока принадлежат греческому ПАОК, с которым у него подписан контракт до 30 июня 2020 года.

Кроме того, он считается самым дорогим футболистом столичной команды с трансферной стоимостью в три миллиона евро.

Напомним, что «Астана» с пятью очками сохранила лидерство в квартете К по итогам трех туров группового этапа Лиги Европы. У киевского «Динамо» столько же баллов, но из-за худших дополнительных показателей украинский клуб расположился на второй позиции. На третью строчку с тремя очками опустился французский «Ренн», четвертое место осталось за набравшим два балла чешским «Яблонцем».