Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
Рейнджерс0
Спартак0
Футбол. Еврокубки
25.10
Вильярреал5
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
25.10
Айнтрахт Ф2
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
25.10
Марсель1
Лацио3
Футбол. Еврокубки
25.10
Сарпсборг 081
Мальме1
Футбол. Еврокубки
25.10
Бешикташ2
Генк4
Футбол. Еврокубки
25.10
Стандард Л2
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
25.10
Севилья6
Акхисар БС0
Футбол. Еврокубки
25.10
Яблонец1
Астана1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10:52 (мск), источник: Vesti.kz

Принесший «Астане» ничью в матче с «Яблонцем» бразилец оказался самым грубым игроком ЛЕ

Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике стал самым грубым футболистом по итогам трех туров Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Энрике в общей сложности провел на поле 225 минут, в ходе которых совершил 12 фолов, больше всех участников группового турнира, а также получил два предупреждения. При этом в его активе один гол, одна голевая передача, один точный навес и два отбора с четырьмя подборами.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 25.10.2018, 22:00
Яблонец
1Астана1

В то же время точный удар 28-летнего полузащитника на 11-й минуте позволил «Астане» свести гостевой матч с чешским «Яблонцем» вничью (1:1).

Как известно, бразилец находится в казахстанском клубе в аренде с лета текущего года. Права на игрока принадлежат греческому ПАОК, с которым у него подписан контракт до 30 июня 2020 года.

Кроме того, он считается самым дорогим футболистом столичной команды с трансферной стоимостью в три миллиона евро.

Напомним, что «Астана» с пятью очками сохранила лидерство в квартете К по итогам трех туров группового этапа Лиги Европы. У киевского «Динамо» столько же баллов, но из-за худших дополнительных показателей украинский клуб расположился на второй позиции. На третью строчку с тремя очками опустился французский «Ренн», четвертое место осталось за набравшим два балла чешским «Яблонцем».

Игры четвертого тура пройдут 8 ноября. В этот день «Астана» дома примет «Яблонец», а «Динамо» в родных стенах встретится с «Ренном».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Яблонец
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чешский комментатор высказался о шансах "Астаны" на выход из группы Лиги Европы после ничьей с "Яблонцем"
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
СКА и ЦСКА проведут матчи Континентальной хоккейной лиги в Вене
Букмекеры отправляют ЦСКА в Лигу Европы
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь