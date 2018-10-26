Принесший «Астане» ничью в матче с «Яблонцем» бразилец оказался самым грубым игроком ЛЕ
Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике стал самым грубым футболистом по итогам трех туров Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике стал самым грубым футболистом по итогам трех туров Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Энрике в общей сложности провел на поле 225 минут, в ходе которых совершил 12 фолов, больше всех участников группового турнира, а также получил два предупреждения. При этом в его активе один гол, одна голевая передача, один точный навес и два отбора с четырьмя подборами.
В то же время точный удар 28-летнего полузащитника на 11-й минуте позволил «Астане» свести гостевой матч с чешским «Яблонцем» вничью (1:1).
Как известно, бразилец находится в казахстанском клубе в аренде с лета текущего года. Права на игрока принадлежат греческому ПАОК, с которым у него подписан контракт до 30 июня 2020 года.
Кроме того, он считается самым дорогим футболистом столичной команды с трансферной стоимостью в три миллиона евро.
Напомним, что «Астана» с пятью очками сохранила лидерство в квартете К по итогам трех туров группового этапа Лиги Европы. У киевского «Динамо» столько же баллов, но
Игры четвертого тура пройдут 8 ноября. В этот день «Астана» дома примет «Яблонец», а «Динамо» в родных стенах встретится с «Ренном».