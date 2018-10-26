Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА

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Португалия (+0,400)

Наши преследователи продолжают терять позиции. Не помогла и победа над российским клубом («Порту» обыграл «Локомотив» в ЛЧ). Другой участник турнира — «Бенфика» — проиграл голландскому «Аяксу», и шансы на выход в плей-офф значительно уменьшились. В Лиге Европы тоже всё скверно — «Спортинг» уступил набравшему ход «Арсеналу (0:1).

Россия (+0,500)

Медленно, но всё ещё движемся вперёд, снова увеличив отрыв от седьмого места. И это при том, что три из пяти наших клубов («Локо», ЦСКА и «Краснодар») в своих матчах терпели поражение. Всё затащил «Зенит», который вчера победил «Бордо» у себя дома. И отчасти «Спартак», сумев не проиграть «Рейнджерс» в гостях, в первом матче без Массимо Карреры.

Франция (+0,500)

Впрочем, французы смогли увеличить отрыв от Португалии, не выиграв вообще ни разу. Сплошные ничьи — у «Лиона» с «Хоффенхаймом», «Монако» с «Брюгге» и даже «ПСЖ», который обошёлся одним очком в матче с «Наполи». «Ренн», «Марсель» и «Бордо» (Францию в еврокубках представляет целых шесть команд) проиграли. Последний, как говорилось выше, нашему «Зениту».

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