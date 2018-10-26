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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА

Победы «Зенита» оказалось достаточно.

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Португалия (+0,400)

Наши преследователи продолжают терять позиции. Не помогла и победа над российским клубом («Порту» обыграл «Локомотив» в ЛЧ). Другой участник турнира — «Бенфика» — проиграл голландскому «Аяксу», и шансы на выход в плей-офф значительно уменьшились. В Лиге Европы тоже всё скверно — «Спортинг» уступил набравшему ход «Арсеналу (0:1).

Россия (+0,500)

Медленно, но всё ещё движемся вперёд, снова увеличив отрыв от седьмого места. И это при том, что три из пяти наших клубов («Локо», ЦСКА и «Краснодар») в своих матчах терпели поражение. Всё затащил «Зенит», который вчера победил «Бордо» у себя дома. И отчасти «Спартак», сумев не проиграть «Рейнджерс» в гостях, в первом матче без Массимо Карреры.

Франция (+0,500)

Впрочем, французы смогли увеличить отрыв от Португалии, не выиграв вообще ни разу. Сплошные ничьи — у «Лиона» с «Хоффенхаймом», «Монако» с «Брюгге» и даже «ПСЖ», который обошёлся одним очком в матче с «Наполи». «Ренн», «Марсель» и «Бордо» (Францию в еврокубках представляет целых шесть команд) проиграли. Последний, как говорилось выше, нашему «Зениту».

Что ещё?

Испанцы остаются недосягаемыми королями клубного футбола, но за вторую строчку намечается серьёзная заруба. Итальянские команды этой осенью выступают чуть лучше английских (+0,428 балла) и постепенно сокращают от них отрыв. Лучший результат сезона пока за немецкими клубами во главе с «Боруссией» (7,357 балла), но им до места в тройке пока далеко.

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