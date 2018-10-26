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14:33 (мск), источник: Советский спорт

Джеко, забивший два гола ЦСКА, признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард Ромы Эдин Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.

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8
фотографий
8
фотографий

В матче третьего тура группового этапа с ЦСКА (3:0) 32-летний босниец сделал дубль и одну голевую передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА Джеко опередил форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, полузащитника Манчестер Сити Давида Сильву и защитника Боруссии (Дортмунд) Ашрафа Хакими.

Отметим, что ранее в нынешнем розыгрыше Джеко сделал хет-трик в ворота Виктории Пльзень.

В четвертом туре 7 ноября Рома сыграет в гостях с ЦСКА на стадионе Лужники в Москве.

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