Джеко, забивший два гола ЦСКА, признан игроком недели в Лиге чемпионов

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В матче третьего тура группового этапа с ЦСКА (3:0) 32-летний босниец сделал дубль и одну голевую передачу.

В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА Джеко опередил форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, полузащитника Манчестер Сити Давида Сильву и защитника Боруссии (Дортмунд) Ашрафа Хакими.

Отметим, что ранее в нынешнем розыгрыше Джеко сделал хет-трик в ворота Виктории Пльзень.