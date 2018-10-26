Джеко, забивший два гола ЦСКА, признан игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард Ромы Эдин Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.
Форвард Ромы Эдин Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.
В матче третьего тура группового этапа с ЦСКА (3:0) 32-летний босниец сделал дубль и одну голевую передачу.
В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА Джеко опередил форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха, полузащитника Манчестер Сити Давида Сильву и защитника Боруссии (Дортмунд) Ашрафа Хакими.
Отметим, что ранее в нынешнем розыгрыше Джеко сделал
В четвертом туре 7 ноября Рома сыграет в гостях с ЦСКА на стадионе Лужники в Москве.