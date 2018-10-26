ЦСКА взял на себя расходы на помощь пострадавшим в римском метро болельщикам из РФ

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В момент их нахождения на эскалаторе при спуске на станции метро «Репубблика» он неожиданно начал ускорять движение, что привело к падению людей. В результате пострадали около 30 человек, из них 16 — граждане РФ.

Некоторые из госпитализированных были вынуждены пропустить обратные рейсы. «Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», — рассказал Константин. Он также сообщил, что при поддержке ЦСКА будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты. «Потом, наверное, будет суд», — предположил он.

Константин не пострадал в происшествии, но помогал своему другу Станиславу, который оказался в больнице с переломом ноги. Станислав вместе с еще одним пострадавшим в пятницу были выписаны и отправились домой. В римских больницах остаются еще четверо пострадавших, состояние двух из них оценивается как средней тяжести.