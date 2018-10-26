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17:15 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА взял на себя расходы на помощь пострадавшим в римском метро болельщикам из РФ

РИМ, 26 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА взял на себя все расходы, связанные с оказанием помощи российским болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в римском метро. Об этом ТАСС рассказал болельщик Константин, находившийся в группе россиян, ехавших во вторник на матч Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на Олимпийский стадион.

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В момент их нахождения на эскалаторе при спуске на станции метро «Репубблика» он неожиданно начал ускорять движение, что привело к падению людей. В результате пострадали около 30 человек, из них 16 — граждане РФ.

Некоторые из госпитализированных были вынуждены пропустить обратные рейсы. «Все расходы, связанные с происшествием, взял на себя клуб: и за обратные билеты, и за медицинские услуги», — рассказал Константин. Он также сообщил, что при поддержке ЦСКА будет составлен коллективный иск, наняты адвокаты. «Потом, наверное, будет суд», — предположил он.

Константин не пострадал в происшествии, но помогал своему другу Станиславу, который оказался в больнице с переломом ноги. Станислав вместе с еще одним пострадавшим в пятницу были выписаны и отправились домой. В римских больницах остаются еще четверо пострадавших, состояние двух из них оценивается как средней тяжести.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе «Ромы», руководство клуба предложило всю необходимую помощь, позвонив в посольство РФ в Риме. «Рома» выражает свою солидарность и готова предоставить всю необходимую помощь», — сказал представитель клуба, добавив, что «пока за ней никто не обращался.

Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
23.10.2018, 22:00 Зрители: 46005 Групповой турнир: Группа G Olimpico
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо Виктор Гончаренко
Голы
30′ Эдин Джеко (Ло. Пеллегрини, С. Эль-Шаарави) 9
43′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер) 9
50′ Дженгиз Юндер (Э. Джеко, А. Флоренци) 17
Составы
Робин Ольсен 1
Алессандро Флоренци 24
Давиде Сантон 18
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
Эдин Джеко 9
Стивен Н`Зонзи 42
73′ Дженгиз Юндер 17
Александр Коларов 11
68′ Лоренцо Пеллегрини 7
Бриан Кристанте 4
81′ Даниэле Де Росси (к) 16
Патрик Шик 14
1 Илья Помазун
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин (к) 72′
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич
17 Арнор Сигурдссон 88′
3 Никита Чернов 57′
10 Алан Дзагоев
98 Иван Обляков 57′
80 Хетаг Хосонов
9 Федор Чалов 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 13
13 Удары в створ 4
5 Угловые 10
6 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Атанасиос Тзилос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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