Автор хет-трика из «Челси» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник английского «Челси» Рубен
Полузащитник английского «Челси» Рубен
Встреча группы L между «Челси» и белорусским БАТЭ прошла в четверг в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У лондонцев
В борьбе за номинацию
|Маурицио Сарри
|Алексей Бага
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)