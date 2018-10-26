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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

Автор хет-трика из «Челси» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник английского «Челси» Рубен Лофтус-Чик признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Встреча группы L между «Челси» и белорусским БАТЭ прошла в четверг в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У лондонцев хет-трик оформил Лофтус-Чик.

В борьбе за номинацию Лофтус-Чик опередил форварда австрийского «Зальцбурга» Мунаса Даббура, полузащитника испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо и нападающего турецкого «Фенербахче» Михаэля Фрая.

Челси 3:1
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа L Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Алексей Бага
Голы
2′ Рубен Лофтус-Чик (Д. Дзаппакоста) 12
8′ Рубен Лофтус-Чик (Виллиан) 12
54′ Рубен Лофтус-Чик 12
17 Алексей Риос (И. Стасевич) 80′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Давиде Дзаппакоста 21
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Эмерсон 33
Сеск Фабрегас 4
Рубен Лофтус-Чик 12
Оливье Жиру 18
77′ Матео Ковачич 17
Н`Голо Канте 7
60′ Родригес Педро 11
Каллум Хадсон-Одои 70
57′ Виллиан 22
Виктор Моузес 15
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
21 Егор Филипенко
42 Максим Володько
8 Станислав Драгун
17 Алексей Риос
22 Игорь Стасевич (к)
15 Максим Скавыш
11 Александр Глеб 59′ 34′
10 Мирко Иванич
25 Дмитрий Бага 76′
5 Евгений Яблонский
13 Николай Сигневич 71′
24 Яссе Туоминен
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
7 Угловые 1
6 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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