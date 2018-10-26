Для выхода в плей-офф «Зениту» достаточно обыграть «Копенгаген»
Анализируем расклады для российских клубов, выступающих в Лиге Европы.
Анализируем расклады для российских клубов, выступающих в Лиге Европы.
Команда Сергея Семака после трех туров набрала 7 очков и возглавляет группу С. Есть масса вариантов выхода «Зенита» в
— В случае победы над «Бордо» в 4-м туре «Зениту» достаточно одного очка в двух оставшихся играх.
— Победа над датчанами в 5-м туре обеспечит петербуржцам выход в
— Достаточно набрать хотя бы одно очко в матче с «Бордо» во Франции, а потом дома обыграть «Копенгаген». В таком случае игра со «Славией» может повлиять только на определение победителя группы.
— Поражение от «Бордо» мало повлияет на шансы «Зенита». Определяющей
«Спартак» взял всего два очка в трех турах группового турнира Лиги Европы. Но группа G достаточно ровная, и шансов у
— Многое для «Спартака» решит домашний матч с «Рейнджерс» в следующем туре. Победа гостей сделает их недосягаемыми для
— Победа над «Рейнджерс» позволит российскому клубу догнать и шотландцев, и, возможно, «Вильярреал». Если испанцы в 4-м туре проиграют «Рапиду», то положение в группе окончательно запутается: у трех команд будет по 5 очков, а у австрийцев — 6.
— Голевая ничья в 4-м туре для «Спартака» равносильна поражению. Реальные шансы на
Обидное поражение на последних минутах матча со «Стандардом» значительно осложнило «Краснодару» выход в
— Важнейший для «быков» следующий матч со «Стандардом». Реванш с крупным счетом может обеспечить краснодарцам выход в следующий раунд. При условии, что они обыграют дома «Акхисар», а после окончания группового турнира, если три команды наберут по 12 очков, сохранят лучшую разность мячей, чем «Стандард» и «Севилья».
— Ничья со «Стандардом» выгодна бельгийцам. В таком случае российскому клубу нельзя терять очки с «Акхисаром». А заключительная игра группового турнира с «Севильей» в Испании почти наверняка станет «матчем жизни».
— То же касается и поражения в ближайшем матче. Правда, если «Краснодар» устроит сенсацию и обыграет «Севилью» на чужом поле, у трех команд может быть одинаковое количество очков. Тогда все будет решаться по дополнительным показателям, и на данный момент фаворитом в этом споре выглядит «Севилья», а аутсайдером — «Стандард».