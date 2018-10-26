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22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Для выхода в плей-офф «Зениту» достаточно обыграть «Копенгаген»

Анализируем расклады для российских клубов, выступающих в Лиге Европы.

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«Зенит»

  • 8 ноября: Бордо — Зенит, Славия — Копенгаген.
  • 29 ноября: Зенит — Копенгаген, Бордо — Славия.
  • 13 декабря: Копенгаген — Бордо, Славия — Зенит.
Фоторепортаж
«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти

Команда Сергея Семака после трех туров набрала 7 очков и возглавляет группу С. Есть масса вариантов выхода «Зенита» в плей-офф, а отсутствие лидера чемпионата России в весенней части еврокубков будет настоящей сенсацией.

— В случае победы над «Бордо» в 4-м туре «Зениту» достаточно одного очка в двух оставшихся играх.

— Победа над датчанами в 5-м туре обеспечит петербуржцам выход в плей-офф вне зависимости от результата игр с «Бордо» и «Славией». 10 очков в таком случае будут проходными для «Зенита», даже если он, «Славия» и «Копенгаген» наберут одинаковое количество баллов.

— Достаточно набрать хотя бы одно очко в матче с «Бордо» во Франции, а потом дома обыграть «Копенгаген». В таком случае игра со «Славией» может повлиять только на определение победителя группы.

— Поражение от «Бордо» мало повлияет на шансы «Зенита». Определяющей по-прежнему будет игра с «Копенгагеном». А вот для французов этот матч — последний возможность зацепиться за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Спартак»

Источник: РИА "Новости"
  • 8 ноября: Спартак — Рейнджерс, Рапид — Вильярреал.
  • 29 ноября: Спартак — Рапид, Рейнджерс — Вильярреал.
  • 13 декабря: Вильярреал — Спартак, Рапид — Рейнджерс.
Фоторепортаж
«Спартак» отстоял ничью в Глазго

«Спартак» взял всего два очка в трех турах группового турнира Лиги Европы. Но группа G достаточно ровная, и шансов у красно-белых перед вторым кругом достаточно. К тому же две игры из трех пройдут в Москве.

— Многое для «Спартака» решит домашний матч с «Рейнджерс» в следующем туре. Победа гостей сделает их недосягаемыми для красно-белых. Спартаковцам для борьбы за выход в плей-офф нужно будет обыгрывать и «Рапид» дома, и «Вильярреал» — на выезде.

— Победа над «Рейнджерс» позволит российскому клубу догнать и шотландцев, и, возможно, «Вильярреал». Если испанцы в 4-м туре проиграют «Рапиду», то положение в группе окончательно запутается: у трех команд будет по 5 очков, а у австрийцев — 6.

— Голевая ничья в 4-м туре для «Спартака» равносильна поражению. Реальные шансы на плей-офф останутся только в случае побед над «Рапидом» и «Вильярреалом». И то, выйти из группы спартаковцы смогут лишь при благоприятных результатах в параллельных матчах.

«Краснодар»

Источник: Reuters
  • 8 ноября: Краснодар — Стандард, Акхисар — Севилья.
  • 29 ноября: Стандард — Севилья, Краснодар — Акхисар.
  • 13 декабря: Севилья — Краснодар, Акхисар — Стандард.

Обидное поражение на последних минутах матча со «Стандардом» значительно осложнило «Краснодару» выход в плей-офф. Теперь у трех команд группы J по 6 очков, и каждая из них может оказаться за бортом.

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— Важнейший для «быков» следующий матч со «Стандардом». Реванш с крупным счетом может обеспечить краснодарцам выход в следующий раунд. При условии, что они обыграют дома «Акхисар», а после окончания группового турнира, если три команды наберут по 12 очков, сохранят лучшую разность мячей, чем «Стандард» и «Севилья».

— Ничья со «Стандардом» выгодна бельгийцам. В таком случае российскому клубу нельзя терять очки с «Акхисаром». А заключительная игра группового турнира с «Севильей» в Испании почти наверняка станет «матчем жизни».

— То же касается и поражения в ближайшем матче. Правда, если «Краснодар» устроит сенсацию и обыграет «Севилью» на чужом поле, у трех команд может быть одинаковое количество очков. Тогда все будет решаться по дополнительным показателям, и на данный момент фаворитом в этом споре выглядит «Севилья», а аутсайдером — «Стандард».

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