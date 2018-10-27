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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал лучших футболистов недели в Лиге Европы

Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге Европы по итогам матчей 3-го тура группового этапа турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В состав команды не вошли футболисты из российских клубов. Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом: Андрес Фернандес («Вильярреал»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Майкл Нгаду-Нгаджуй («Славия» Прага), Уоллес («Лацио»), Василис Торосидис («Олимпиакос»), Закария Баккали («Андерлехт»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Филип Костич («Айнтрахт»), Михаэль Фрей («Фенербахче»), Мунас Даббур («Ред Булл Зальцбург»).

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Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, который оформил хет-трик во встрече с БАТЭ (3:1). На втором месте оказался форвард «Ред Булл Зальцбург» Мунас Даббур, сделавший дубль в матче с «Русенборгом» (3:0). Третье место осталось за хавбеком «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, который забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Миланом» (2:1). На четвёртом — форвард «Фенербахче» Михаэль Фрай, забивший гол и отметившийся результативной передачей в матче с «Андерлехтом» (2:2).

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