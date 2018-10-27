УЕФА назвал лучших футболистов недели в Лиге Европы
Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге Европы по итогам матчей 3-го тура группового этапа турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.
Стали известны имена футболистов, которые вошли в состав команды недели в Лиге Европы по итогам матчей 3-го тура группового этапа турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.
В состав команды не вошли футболисты из российских клубов. Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом: Андрес Фернандес («Вильярреал»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Майкл
Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Челси» Рубен