УЕФА назвал лучших футболистов недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, который оформил хет-трик во встрече с БАТЭ (3:1). На втором месте оказался форвард «Ред Булл Зальцбург» Мунас Даббур, сделавший дубль в матче с «Русенборгом» (3:0). Третье место осталось за хавбеком «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, который забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Миланом» (2:1). На четвёртом — форвард «Фенербахче» Михаэль Фрай, забивший гол и отметившийся результативной передачей в матче с «Андерлехтом» (2:2).