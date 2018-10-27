Акинфеев объяснился за удаление с поля в матче с «Реалом»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сожалеет о своем поведении в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов,
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сожалеет о своем поведении в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов,
«Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: “Как так?”. Башка улетает
Встреча с «Реалом» прошла 2 октября и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Полузащитник московской команды Никола Влашич забил единственный гол на второй минуте.
Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте. Он пропустил следующий матч группового этапа с итальянской «Ромой», который прошел 23 октября в Риме. В этой игре армейцы проиграли соперникам со счетом 0:3. На воротах стоял Илья Помазун.