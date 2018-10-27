Акинфеев объяснился за удаление с поля в матче с «Реалом»

«Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: “Как так?”. Башка улетает куда-то. Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести, я прекрасно это понимаю», — сказал спортсмен.