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16:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

БАТЭ проиграл «Челси», но сохранил шансы на выход из группы Лиги Европы

После финального свистка в Лондоне режиссер трансляции выхватил крупный план улыбающегося Алексея Баги. Смешного к той минуте для борисовчан было мало — …

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Источник: AFP 2018

После финального свистка в Лондоне режиссер трансляции выхватил крупный план улыбающегося Алексея Баги. Смешного к той минуте для борисовчан было мало — поражение без вариантов от Челси, старые игровые проблемы с быстрыми пропущенными мячами, пропасть в общекомандном классе. Трудно сказать, что развеселило главного тренера БАТЭ, но давайте предположим — результат параллельного матча в Греции. Там ПАОК неожиданно уступил венгерскому Види, что привело к любопытной картине в нашем квартете: у трех команд по 3 очка. Значит, к черту поражение на Стэмфорд Бридж, реальные шансы на выход из группы остаются! А мы-то после домашней оплеухи от греков подумали, что уже все закончилось.

Вы знаете, чем БАТЭ нынешней осенью похож на другой лондонский клуб — Арсенал? Их роднят плохие первые таймы. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Канониры под руководством Унаи Эмери тоже до перерыва играют блекло и пропускают мячи, словно лениво просыпаются, но берут свое во второй половине. Да как берут — 11 викторий кряду во всех турнирах! Борисов тоже возвращается в игру, но на результат это почти не влияет. Победа в класико над минским Динамо — последняя волевая. А дальше череда поражений от ПАОК, Ислочи и вот Челси. Рубен Лофтус-Чик стал первым англичанином за последние четыре года, который оформил хет-трик в Лиге Европы. Два мяча от воспитанника лондонцев к 10-й минуте матча — такого старта стоит стыдиться. Нечто подобное случилось и в предыдущем еврокубковом противостоянии с греками — три гола к 17-й минуте. Знали, что хозяева начнут агрессивно и быстро. Мы как-то нелепо пропустили эти мячи. Естественно, нельзя давать сопернику подобного уровня забивать столь легко, — отчитался после матча Александр Глеб.

К Александру претензий нет. Более того, он по первым впечатлениям провел очень качественный поединок. Глеба и делегировали на поле с первых минут, чтобы успокоить партнеров на заполненной арене в Лондоне. Ветеран пошел дальше — здорово работал с мячом, разгонял редкие атаки борисовчан, чувствовал себя комфортно в компании бывших партнеров и соперников по английской премьер-лиге. Какая ирония судьбы, друзья! Глеб так хотел год назад выйти на поле Эмирейтс против Арсенала, чтобы завершить профессиональную карьеру, а вышел в минувший четверг на газон одного из принципиальных соперников канониров да еще против друга по былым славным временам испанца Сеска Фабрегаса. Их тоже, обнимающихся, камера выхватила после матча, и это было по-человечески трогательно. В красно-белой части Лондона уж нет ни Фабрегаса, ни Глеба, ни Арсена Венгера, ни Тьерри Анри, который тренирует Монако. В такие минуты понимаешь, насколько быстротечна карьера игрока, как быстро в футболе сменяются эпохи.

Кстати, о карьерах и эпохах. Не уверен, но допускаю, что главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на важнейший ноябрьский матч против Люксембурга в Лиге наций вызовет Александра Глеба. Полузащитник не был задействован в предыдущих встречах по причине травмы и последовавшего восстановления, но теперь совершенно очевидно — готов и физически, и морально. Матч предстоит ключевой для нашей национальной команды, от него будет зависеть судьба целого поколения футболистов. Глеба-старшего в том числе. Чем может помочь? На мой вкус, в белорусской сборной на протяжении всей осени идет поиск креативщика в центре поля, который и быструю атаку способен разогнать, и мяч придержать, и просто успокоить игровую ситуацию. В этой роли пробовались уже и Брессан, и Путило, и Драгун. Две ничьи с молдаванами, зажатость в атаке и минимум голов — что-то работает не так. Как думаете, Глеб в нынешнем функциональном состоянии нужен сборной?

Вернемся к Лиге Европы. 8 ноября нас ждет домашнее свидание БАТЭ с Челси. Команда Маурицио Сарри не предстанет какой-то другой, потому что итальянец намерен во всех поединках группового турнира использовать глубокую скамейку опытных резервистов. Да-да, Педро или Фабрегас, Жиру или Мората, Канте или Виллиан — условно исполнители для еврокубков прямо сейчас. Их игра, опыт и класс понятны и очевидны. Что может в родных стенах предложить Борисов? Если не пропустит в первом тайме ни мяча, определенно будет иметь шанс на успех. А это уже немало, стоит заметить.

Золото к золоту

УЕФА объявил суммы, заработанные участниками еврокубков в сезоне-2017/18. Больше всех, что естественно, за прошлый сезон Лиги чемпионов заработал ее победитель — мадридский Реал — 88.654.000 евро, затем идут Рома (83.802.000) и Ливерпуль (81.283.000). Клуб из столицы Италии вышел на второе место по доходам от УЕФА из-за того, что его доля в так называемом маркетинговом пуле очень высока. В графе market pool в отчете УЕФА у Ромы более 45 млн евро, и по этому показателю ее опередил только Ювентус — 48,96 млн.

Победитель Лиги Европы прошлого сезона мадридский Атлетико сложил доходы от двух еврокубков. В Лиге чемпионов он получил 31,73 млн евро, а в Лиге Европы — еще 16,12. Больше всех денег в Лиге Европы, как ни странно, заработал лондонский Арсенал — 37,8 млн евро (из которых почти 29 млн — его доля в маркетинговом пуле УЕФА). Наш БАТЭ по результатам выступлений в групповой стадии Лиги Европы, где играть довелось как раз-таки с Арсеналом, заработал от УЕФА 3,68 млн евро, а его доля от продажи коммерческих прав составила всего 435.200 евро. По последнему показателю наш чемпион обошел только молдавский Шериф — и это, к сожалению, много говорит об интересе к нашему футболу со стороны европейских зрителей и бизнесменов.

Всего же за прошлый сезон УЕФА заплатил 1,4 млрд клубам, выступающим в Лиге чемпионов, и еще 428 млн евро участникам Лиги Европы.

Челси 3:1
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
25.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа L Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Алексей Бага
Голы
2′ Рубен Лофтус-Чик (Д. Дзаппакоста) 12
8′ Рубен Лофтус-Чик (Виллиан) 12
54′ Рубен Лофтус-Чик 12
17 Алексей Риос (И. Стасевич) 80′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Давиде Дзаппакоста 21
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Эмерсон 33
Сеск Фабрегас 4
Рубен Лофтус-Чик 12
Оливье Жиру 18
77′ Матео Ковачич 17
Н`Голо Канте 7
60′ Родригес Педро 11
Каллум Хадсон-Одои 70
57′ Виллиан 22
Виктор Моузес 15
48 Денис Щербицкий
4 Александр Филипович
21 Егор Филипенко
42 Максим Володько
8 Станислав Драгун
17 Алексей Риос
22 Игорь Стасевич (к)
15 Максим Скавыш
11 Александр Глеб 59′ 34′
10 Мирко Иванич
25 Дмитрий Бага 76′
5 Евгений Яблонский
13 Николай Сигневич 71′
24 Яссе Туоминен
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
7 Угловые 1
6 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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