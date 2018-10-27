БАТЭ проиграл «Челси», но сохранил шансы на выход из группы Лиги Европы

Источник: AFP 2018

После финального свистка в Лондоне режиссер трансляции выхватил крупный план улыбающегося Алексея Баги. Смешного к той минуте для борисовчан было мало — поражение без вариантов от Челси, старые игровые проблемы с быстрыми пропущенными мячами, пропасть в общекомандном классе. Трудно сказать, что развеселило главного тренера БАТЭ, но давайте предположим — результат параллельного матча в Греции. Там ПАОК неожиданно уступил венгерскому Види, что привело к любопытной картине в нашем квартете: у трех команд по 3 очка. Значит, к черту поражение на Стэмфорд Бридж, реальные шансы на выход из группы остаются! А мы-то после домашней оплеухи от греков подумали, что уже все закончилось.



Вы знаете, чем БАТЭ нынешней осенью похож на другой лондонский клуб — Арсенал? Их роднят плохие первые таймы. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Канониры под руководством Унаи Эмери тоже до перерыва играют блекло и пропускают мячи, словно лениво просыпаются, но берут свое во второй половине. Да как берут — 11 викторий кряду во всех турнирах! Борисов тоже возвращается в игру, но на результат это почти не влияет. Победа в класико над минским Динамо — последняя волевая. А дальше череда поражений от ПАОК, Ислочи и вот Челси. Рубен Лофтус-Чик стал первым англичанином за последние четыре года, который оформил хет-трик в Лиге Европы. Два мяча от воспитанника лондонцев к 10-й минуте матча — такого старта стоит стыдиться. Нечто подобное случилось и в предыдущем еврокубковом противостоянии с греками — три гола к 17-й минуте. Знали, что хозяева начнут агрессивно и быстро. Мы как-то нелепо пропустили эти мячи. Естественно, нельзя давать сопернику подобного уровня забивать столь легко, — отчитался после матча Александр Глеб.



К Александру претензий нет. Более того, он по первым впечатлениям провел очень качественный поединок. Глеба и делегировали на поле с первых минут, чтобы успокоить партнеров на заполненной арене в Лондоне. Ветеран пошел дальше — здорово работал с мячом, разгонял редкие атаки борисовчан, чувствовал себя комфортно в компании бывших партнеров и соперников по английской премьер-лиге. Какая ирония судьбы, друзья! Глеб так хотел год назад выйти на поле Эмирейтс против Арсенала, чтобы завершить профессиональную карьеру, а вышел в минувший четверг на газон одного из принципиальных соперников канониров да еще против друга по былым славным временам испанца Сеска Фабрегаса. Их тоже, обнимающихся, камера выхватила после матча, и это было по-человечески трогательно. В красно-белой части Лондона уж нет ни Фабрегаса, ни Глеба, ни Арсена Венгера, ни Тьерри Анри, который тренирует Монако. В такие минуты понимаешь, насколько быстротечна карьера игрока, как быстро в футболе сменяются эпохи.

Кстати, о карьерах и эпохах. Не уверен, но допускаю, что главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на важнейший ноябрьский матч против Люксембурга в Лиге наций вызовет Александра Глеба. Полузащитник не был задействован в предыдущих встречах по причине травмы и последовавшего восстановления, но теперь совершенно очевидно — готов и физически, и морально. Матч предстоит ключевой для нашей национальной команды, от него будет зависеть судьба целого поколения футболистов. Глеба-старшего в том числе. Чем может помочь? На мой вкус, в белорусской сборной на протяжении всей осени идет поиск креативщика в центре поля, который и быструю атаку способен разогнать, и мяч придержать, и просто успокоить игровую ситуацию. В этой роли пробовались уже и Брессан, и Путило, и Драгун. Две ничьи с молдаванами, зажатость в атаке и минимум голов — что-то работает не так. Как думаете, Глеб в нынешнем функциональном состоянии нужен сборной?



Вернемся к Лиге Европы. 8 ноября нас ждет домашнее свидание БАТЭ с Челси. Команда Маурицио Сарри не предстанет какой-то другой, потому что итальянец намерен во всех поединках группового турнира использовать глубокую скамейку опытных резервистов. Да-да, Педро или Фабрегас, Жиру или Мората, Канте или Виллиан — условно исполнители для еврокубков прямо сейчас. Их игра, опыт и класс понятны и очевидны. Что может в родных стенах предложить Борисов? Если не пропустит в первом тайме ни мяча, определенно будет иметь шанс на успех. А это уже немало, стоит заметить.

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