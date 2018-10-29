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17:47 (мск), источник: Матч ТВ

Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ

Спасение вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в матче с «Ромой» (0:3) попало в число лучших по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, что матч с римским клубом стал первым для голкипера в Лиге чемпионов. Он занял место в воротах из-за дисквалификации основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева. На данный момент ЦСКА занимает третье место в группе G, на два очка отставая от лидирующего «Реала».

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Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
23.10.2018, 22:00 Зрители: 46005 Групповой турнир: Группа G Olimpico
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо Виктор Гончаренко
Голы
30′ Эдин Джеко (Ло. Пеллегрини, С. Эль-Шаарави) 9
43′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер) 9
50′ Дженгиз Юндер (Э. Джеко, А. Флоренци) 17
Составы
Робин Ольсен 1
Алессандро Флоренци 24
Давиде Сантон 18
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
Эдин Джеко 9
Стивен Н`Зонзи 42
73′ Дженгиз Юндер 17
Александр Коларов 11
68′ Лоренцо Пеллегрини 7
Бриан Кристанте 4
81′ Даниэле Де Росси (к) 16
Патрик Шик 14
1 Илья Помазун
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин (к) 72′
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич
17 Арнор Сигурдссон 88′
3 Никита Чернов 57′
10 Алан Дзагоев
98 Иван Обляков 57′
80 Хетаг Хосонов
9 Федор Чалов 90′
19 Такума Нисимура
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 13
13 Удары в створ 4
5 Угловые 10
6 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Атанасиос Тзилос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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