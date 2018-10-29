Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
Спасение вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в матче с «Ромой» (0:3) попало в число лучших по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спасение вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в матче с «Ромой» (0:3) попало в число лучших по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что матч с римским клубом стал первым для голкипера в Лиге чемпионов. Он занял место в воротах
|Эузебио Ди Франческо
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|13
|13
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
|Боковой судья
|Поликронис Костарас (Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис (Греция)
|За воротами
|Анастасиос Папапетру (Греция)
|За воротами
|Атанасиос Тзилос (Греция)