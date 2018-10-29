Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ

Отметим, что матч с римским клубом стал первым для голкипера в Лиге чемпионов. Он занял место в воротах из-за дисквалификации основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева. На данный момент ЦСКА занимает третье место в группе G, на два очка отставая от лидирующего «Реала».