Россия выразила желание провести финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

Источник: РИА "Новости"

РФС предлагает провести встречу на арене «Санкт-Петербург», на которой проходили матчи чемпионата мира 2018 года и состоятся игры чемпионата Европы 2020 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена»).

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Национальные федерации должны были обозначить свой интерес до 26 октября.

Интерес в проведении финала Лиги Европы 2021 года высказали Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). На проведение Суперкубка УЕФА 2021 года могут претендовать Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия), Харьков (Украина), на финал женской Лиги чемпионов — Прага (Чехия) и Гётеборг (Швеция).

Заявки на проведение финалов турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Места проведения финалов будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.