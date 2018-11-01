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13:32 (мск), источник: ТАСС

Россия выразила желание провести финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года

ТАСС, 1 ноября. Российский футбольный союз (РФС) выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

РФС предлагает провести встречу на арене «Санкт-Петербург», на которой проходили матчи чемпионата мира 2018 года и состоятся игры чемпионата Европы 2020 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена»).

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Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Национальные федерации должны были обозначить свой интерес до 26 октября.

Интерес в проведении финала Лиги Европы 2021 года высказали Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). На проведение Суперкубка УЕФА 2021 года могут претендовать Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия), Харьков (Украина), на финал женской Лиги чемпионов — Прага (Чехия) и Гётеборг (Швеция).

Заявки на проведение финалов турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Места проведения финалов будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.

Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008-м — решающий матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».

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