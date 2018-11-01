Дворкович назвал хорошими шансы Петербурга принять финал ЛЧ в 2021 году

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт- Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена»).

«Думаю, что у Санкт-Петербурга шансы хорошие, поскольку все видели уровень организации матчей чемпионата мира. Город готов к проведению такого турнира в любой момент», — заявил Дворкович.