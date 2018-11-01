Дворкович назвал хорошими шансы Петербурга принять финал ЛЧ в 2021 году
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/.
В четверг стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт- Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена»).
«Думаю, что у
Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008-м — решающий матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».