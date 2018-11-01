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14:57 (мск), источник: ТАСС

Дворкович назвал хорошими шансы Петербурга принять финал ЛЧ в 2021 году

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург имеет хорошие шансы на получение права провести финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом журналистам заявил бывший председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт- Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена»).

«Думаю, что у Санкт-Петербурга шансы хорошие, поскольку все видели уровень организации матчей чемпионата мира. Город готов к проведению такого турнира в любой момент», — заявил Дворкович.

Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008-м — решающий матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».

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