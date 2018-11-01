Болельщики уверены в готовности Петербурга принять финал Лиги чемпионов 2021 года

«Петербург абсолютно готов к проведению финала Лиги чемпионов, более того, у нас будет чемпионат Европы в 2020 году, мы участвуем в рабочих встречах с представителями УЕФА и видим, как они после чемпионата мира во многом учатся у России, у Петербурга в организации соревнований. Инфраструктура — все готово, хоть каждый год можем проводить финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов», — сказал ТАСС глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.
Он также высказал мнение, что арена «Санкт-Петербург» способна предоставить болельщикам более высокий уровень комфорта по сравнению с «Лужниками» образца 2008 года, когда на стадионе прошел финальный матч Лиги чемпионов. «Наличие крыши позволяет хоть во время снежной бури организовать этот матч. И территориальное расположение Петербурга тоже увеличивает возможность приехать в Россию большему числу иностранных туристов», — сказал Латыпов.
Солист оперы Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, который минувшим летом был одним из послов чемпионата мира 2018 года, также считает готовность Санкт- Петербурга абсолютной. «Я обеими руками за это (проведение финала Лиги чемпионов). Мы на 700% готовы к любому спортивному мероприятию, потому что чемпионат мира прошел на высочайшем уровне», — сказал Герелло ТАСС.
Актер театра и кино, народный артист России Иван Краско, футбольный болельщик с более чем 60-летним стажем, назвал возможность получить право проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге отличной перспективой. «Прекрасный стадион, великолепная поляна. Все,
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Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Национальные федерации должны были обозначить свой интерес до 26 октября. Место проведения финала турнира будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.
Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008-м — финальный матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».