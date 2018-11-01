Болельщики уверены в готовности Петербурга принять финал Лиги чемпионов 2021 года

Источник: РИА "Новости"

«Петербург абсолютно готов к проведению финала Лиги чемпионов, более того, у нас будет чемпионат Европы в 2020 году, мы участвуем в рабочих встречах с представителями УЕФА и видим, как они после чемпионата мира во многом учатся у России, у Петербурга в организации соревнований. Инфраструктура — все готово, хоть каждый год можем проводить финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов», — сказал ТАСС глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

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Он также высказал мнение, что арена «Санкт-Петербург» способна предоставить болельщикам более высокий уровень комфорта по сравнению с «Лужниками» образца 2008 года, когда на стадионе прошел финальный матч Лиги чемпионов. «Наличие крыши позволяет хоть во время снежной бури организовать этот матч. И территориальное расположение Петербурга тоже увеличивает возможность приехать в Россию большему числу иностранных туристов», — сказал Латыпов.

Солист оперы Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, который минувшим летом был одним из послов чемпионата мира 2018 года, также считает готовность Санкт- Петербурга абсолютной. «Я обеими руками за это (проведение финала Лиги чемпионов). Мы на 700% готовы к любому спортивному мероприятию, потому что чемпионат мира прошел на высочайшем уровне», — сказал Герелло ТАСС.

Актер театра и кино, народный артист России Иван Краско, футбольный болельщик с более чем 60-летним стажем, назвал возможность получить право проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге отличной перспективой. «Прекрасный стадион, великолепная поляна. Все, по-моему, говорит за то, чтобы мы пригласили в 2021 году к нам финалистов Лиги чемпионов. Я тряхну стариной и, несмотря на свой глубочайший возраст (88 лет — прим. ТАСС), обязательно приду», — сказал артист ТАСС.

Футбольная инфраструктура

В среду в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель делегации УЕФА Андреас Шар обсудили ход подготовки города к чемпионату Европы 2020 года, несколько игр которого пройдут на стадионе «Санкт-Петербург». Беглов отметил, что за последние годы город стал местом проведения крупнейших соревнований и благодаря инфраструктуре, созданной к чемпионату мира по хоккею 2016 года, Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года, уже сейчас готов принять матчи Евро-2020.

Врио губернатора сообщил, что в городском бюджете на ближайшие три года заложены средства на дальнейшее развитие физической культуры и спорта, а в рамках подготовки к Евро-2020 и чемпионату мира по хоккею 2023 года правительство Санкт-Петербурга уделит особое внимание совершенствованию транспортной инфраструктуры, сети общепита и гостиниц.

Ранее вице-губернатор города Владимир Кириллов в интервью ТАСС отметил, что футбольный стадион не имеет аналогов в нашей стране благодаря оснащению раздвижной крышей и выдвижным полем и назвал многофункциональную петербургскую арену, вмещающую 68 тыс. зрителей, достойным наследием чемпионата мира. По мнению вице-губернатора, комплекс примененных инженерных решений делает стадион не только одним из самых высокотехнологичных, но и одним из самых безопасных и удобных для посетителей, в том числе маломобильных групп населения.

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О финале Лиги чемпионов

В четверг УЕФА объявил, что Мюнхен и Санкт-Петербург высказали желание провести финал Лиги чемпионов 2021 года. РФС предлагает провести встречу на арене «Санкт-Петербург», на которой проходили матчи чемпионата мира 2018 года и состоятся игры чемпионата Европы 2020 года. От Мюнхена на проведение финала турнира претендует «Арена-Мюнхен», известная как «Альянц-Арена».

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Национальные федерации должны были обозначить свой интерес до 26 октября. Место проведения финала турнира будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.