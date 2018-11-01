Мутко: Петербург может провести финал Лиги чемпионов еще лучше, чем Москва в 2008 году
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
В четверг стало известно, что Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру
«Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира, — сказал Мутко. — Пока наш конкурент — Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года».
Одним из важных критериев, которые могут повлиять на решение исполкома УЕФА по выбору места финала, является наличие клуба, владеющего ареной, отметил Мутко. «Это одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов — это клубный турнир. «Зенит» выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед «Лужниками», — отметил он.
Впервые финал Лиги чемпионов прошел в России в мае 2008 года в столичных «Лужниках». «Большой разницы при организации такого матча нет — надо просто провести финал еще лучше. У
«Придется работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоемкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы (за право проведения финала — прим. ТАСС), то начнем делать презентации, предложения, планы по организации», — добавил он.