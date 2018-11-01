Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак0
Анжи0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Зенит1
Футбол. Кубок России
доп. время
Крылья Советов1
Краснодар1
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат0
Арсенал Т2
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив4
Енисей1
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан2
Дженоа1
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
19:11 (мск), источник: Матч ТВ

Мутко: У Санкт-Петербурга есть все необходимое для проведения финала ЛЧ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал желание Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов 2021 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент — Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года. Это одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов — это клубный турнир. «Зенит» выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед «Лужниками», — отметил Мутко.

— Большой разницы при организации такого матча нет — надо просто провести финал еще лучше. У Санкт-Петербурга все для этого есть: аэропорт, возможность развести пребывающие команды, город обладает транспортными и логистическими возможностями. Ничего создавать не нужно, опыт огромный. Придется работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоемкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы, то начнем делать презентации, предложения, планы по организации, — добавил он.

Санкт-Петербург может принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов: «Меня могут отстранить на 10 лет. Мне плевать»
Юрий Гаврилов: «По методике Бескова я был самый хреновый футболист в команде»
В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA
Магия чисел и фанаты Ханю: что ждало Загитову в Финляндии
Ставшая информатором WADA бегунья из РФ выступила в Белом доме
«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
«Спартак» и «Анжи» играют в Кубке (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь