Мутко: У Санкт-Петербурга есть все необходимое для проведения финала ЛЧ

— Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент — Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года. Это одно из серьезных условий, поскольку Лига чемпионов — это клубный турнир. «Зенит» выразил желание, чтобы арена принимала финал, и в этом преимущество стадиона перед «Лужниками», — отметил Мутко.