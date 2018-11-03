Месси может вернуться на поле в матче ЛЧ против «Интера»
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси отправился вместе с командой на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси отправился вместе с командой на выездной матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Отмечается, что решение об участии Месси в игре с «Интером» будет принято в день матча.
20 октября во встрече чемпионата Испании против «Севильи» Месси сломал руку. По предварительным данным, сроки восстановления аргентинца составляли порядка трех недель, однако Месси восстанавливается ускоренными темпами.
Матч между «Интером» и «Барселоной» пройдет 6 ноября в Милане.
Источник: Marca