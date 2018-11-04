Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Источник: AP 2018

Из-за перелома руки Месси пропустил предыдущую встречу команд в Лиге чемпионов, в которой испанский клуб обыграл итальянскую команду со счетом 2:0. Встреча прошла 25 октября на «Камп Ноу».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа B, 6.11.2018, 23:00 Интер - Барселона -

31-летний аргентинец получил травму 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей». Футболист столкнулся с полузащитником соперников Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. По мнению врачей команды, восстановление Месси должно было занять три недели.

«Барселона» является единоличным лидером группы В с 9 очками. «Интер» (6 очков) располагается на втором месте. Следом идут английский «Тоттенхэм» и голландский ПСВ (по 1). Матч «Интер» — «Барселона» пройдет в Милане 6 ноября.