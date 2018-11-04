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18:26 (мск), источник: ТАСС

Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

ТАСС, 4 ноября. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси вошел в заявку команды на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2018

Из-за перелома руки Месси пропустил предыдущую встречу команд в Лиге чемпионов, в которой испанский клуб обыграл итальянскую команду со счетом 2:0. Встреча прошла 25 октября на «Камп Ноу».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа B, 6.11.2018, 23:00
Интер
-Барселона-

31-летний аргентинец получил травму 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей». Футболист столкнулся с полузащитником соперников Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. По мнению врачей команды, восстановление Месси должно было занять три недели.

«Барселона» является единоличным лидером группы В с 9 очками. «Интер» (6 очков) располагается на втором месте. Следом идут английский «Тоттенхэм» и голландский ПСВ (по 1). Матч «Интер» — «Барселона» пройдет в Милане 6 ноября.

В нынешнем сезоне Месси отметился за клуб 12 голами и шестью голевыми передачами в 12 играх.

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