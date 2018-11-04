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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандес избежал травмы и сможет помочь ЦСКА в матче с «Ромой»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который получил ушиб колена в столкновении с защитником Константином Раушем в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), избежал травмы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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Источник: РИА "Новости"

Ушиб не мешает футболисту тренироваться, в связи с чем он сможет сыграть в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 7.11.2018, 20:55
ЦСКА
-Рома-

В предыдущих турах группового этапа турнира «армейцы» сыграли вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), обыграли «Реал» (1:0) и потерпели поражение от «Ромы» (0:3). Римская команда, помимо победы над ЦСКА, разгромила «Викторию Пльзень» (5:0) и проиграла «Реалу» (0:3). После трёх туров «Реал» и «Рома» (по 6 очков) занимают первое и второе места в турнирной таблице группы G, ЦСКА (4) находится на третьей строчке, а «Виктория Пльзень» (1) — на четвёртой.

Матч ЦСКА — «Рома» пройдёт на стадионе «Лужники» 7 ноября.

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