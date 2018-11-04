Фернандес избежал травмы и сможет помочь ЦСКА в матче с «Ромой»

Ушиб не мешает футболисту тренироваться, в связи с чем он сможет сыграть в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

В предыдущих турах группового этапа турнира «армейцы» сыграли вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), обыграли «Реал» (1:0) и потерпели поражение от «Ромы» (0:3). Римская команда, помимо победы над ЦСКА, разгромила «Викторию Пльзень» (5:0) и проиграла «Реалу» (0:3). После трёх туров «Реал» и «Рома» (по 6 очков) занимают первое и второе места в турнирной таблице группы G, ЦСКА (4) находится на третьей строчке, а «Виктория Пльзень» (1) — на четвёртой.