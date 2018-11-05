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00:34 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов прилетел с командой на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов, восстановившийся после травмы ключицы, попал в число игроков команды, прилетевших в Португалию на матч Лиги чемпионов с местным «Порту», сообщается на сайте российского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Смолов получил повреждение в сентябре в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 6.11.2018, 23:00
Порту
-Локомотив-

Железнодорожники сыграют с «Порту» во вторник.

В первом матче команд, прошедшем 24 октября в Москве, «красно-зеленые» уступили со счетом 1:3.

В число футболистов «Локомотива», прилетевших в Порту, вошли следующие игроки:

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Полевые игроки: Брайан Идову, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Роман Тугарев, Смолов, Эдер, Рифат Жемалетдинов.

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