Смолов прилетел с командой на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту»

Смолов получил повреждение в сентябре в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2).
Железнодорожники сыграют с «Порту» во вторник.
В первом матче команд, прошедшем 24 октября в Москве, «красно-зеленые» уступили со счетом 1:3.
В число футболистов «Локомотива», прилетевших в Порту, вошли следующие игроки:
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Полевые игроки: Брайан Идову, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Роман Тугарев, Смолов, Эдер, Рифат Жемалетдинов.